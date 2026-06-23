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Кризата в Иран: Тръмп каза кога инспектори на МААЕ ще посетят страната, Пакистан защити Техеран за балистичните им ракети (ВИДЕО)

23 юни 2026, 21:47 часа 293 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Кризата в Иран: Тръмп каза кога инспектори на МААЕ ще посетят страната, Пакистан защити Техеран за балистичните им ракети (ВИДЕО)

Инспекторите на Международната агенция за атомна енергия ще бъдат в Иран в подходящото време. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп. „Няма никаква спешност, те ще бъдат на терен в подходящото време“, заяви той.

Тръмп бе категоричен, че Иран се намира в изключително тежка ситуация. „Те имат проблем с глада. Те имат проблем с храната. Те имат проблем с лекарствата, много проблеми. Тяхната инфлация е 300%. Те имат много проблеми“, заяви той.

Американският президент не показа да е загрижен от продължаващите сблъсъци в Ливан. „Вижте, Израел и Ливан се бият помежду си от много, много години — десетилетия. Ще видим. Ще уредим този въпрос“, заяви още Тръмп.

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Същевременно иранският президент Масуд Пезешкиан отново нападна САЩ и Израел. „Ако нямахме ракети, които са за нашата самоотбрана, Израел и Америка щяха да прекосят Иран така, както беше прекосена Газа, и нямаше да проявят милост към старите или младите. Те говорят за човешки права. Това е голяма лъжа. Ако не можехме да се защитим, те със сигурност нямаше да проявят милост към нашата страна и щяха да разрушат нашата сила. Затова никога, при никакви обстоятелства, няма да преговаряме с когото и да било за нашите отбранителни възможности“, категоричен бе той.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф също защити правото на Техеран да притежава свои ракети. „Ако Иран имат балистични ракети само за отбранителни цели, няма проблем. Има много държави по света, които складират балистични ракети. Така че защо да възразяваме срещу иранските ракети? Това само би предизвикало противоречия, като създаде ненужни забавяния и повдигне ненужни въпросителни знаци“, заяви той. Припомняме, че Пакистан е основният медиатор между Иран и САЩ в мирните преговори, а премиерът Шариф изигра изключително важна роля в преговорите.

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Доналд Тръмп Балистични ракети война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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