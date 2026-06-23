Кризата в Иран: Тръмп каза кога инспектори на МААЕ ще посетят страната, Пакистан защити Техеран за балистичните им ракети (ВИДЕО)

Инспекторите на Международната агенция за атомна енергия ще бъдат в Иран в подходящото време. Това заяви пред журналисти американският президент Доналд Тръмп. „Няма никаква спешност, те ще бъдат на терен в подходящото време“, заяви той.
Reporter: When will the IAEA inspectors be on the ground in Iran?— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
Trump: At the appropriate time. There is no rush. pic.twitter.com/hLcZXlFNEw
Тръмп бе категоричен, че Иран се намира в изключително тежка ситуация. „Те имат проблем с глада. Те имат проблем с храната. Те имат проблем с лекарствата, много проблеми. Тяхната инфлация е 300%. Те имат много проблеми“, заяви той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
They have a hunger problem. They have a food problem. They have a medicine problem.
Their inflation is at 300%. They have a lot of problems. pic.twitter.com/oD4gMTxuH8
Американският президент не показа да е загрижен от продължаващите сблъсъци в Ливан. „Вижте, Израел и Ливан се бият помежду си от много, много години — десетилетия. Ще видим. Ще уредим този въпрос“, заяви още Тръмп.
Reporter: Israeli forces opened fire in Lebanon and killed two people. Are you confident that the ceasefire is still holding?— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
Trump: Look, they have been fighting each other for many, many years—decades. We will see. It's gonna come along. pic.twitter.com/uwS53prTJq
Същевременно иранският президент Масуд Пезешкиан отново нападна САЩ и Израел. „Ако нямахме ракети, които са за нашата самоотбрана, Израел и Америка щяха да прекосят Иран така, както беше прекосена Газа, и нямаше да проявят милост към старите или младите. Те говорят за човешки права. Това е голяма лъжа. Ако не можехме да се защитим, те със сигурност нямаше да проявят милост към нашата страна и щяха да разрушат нашата сила. Затова никога, при никакви обстоятелства, няма да преговаряме с когото и да било за нашите отбранителни възможности“, категоричен бе той.
Iranian President Masoud Pezeshkian:— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
If we did not have our missiles, which are for our self-defense, Israel and America would have plowed through Iran the way Gaza was plowed through, and they would have shown no mercy to the old or the young.
They speak of human rights. It is… pic.twitter.com/egBAzCzLzQ
Пакистанският премиер Шехбаз Шариф също защити правото на Техеран да притежава свои ракети. „Ако Иран имат балистични ракети само за отбранителни цели, няма проблем. Има много държави по света, които складират балистични ракети. Така че защо да възразяваме срещу иранските ракети? Това само би предизвикало противоречия, като създаде ненужни забавяния и повдигне ненужни въпросителни знаци“, заяви той. Припомняме, че Пакистан е основният медиатор между Иран и САЩ в мирните преговори, а премиерът Шариф изигра изключително важна роля в преговорите.
Pakistan’s PM Shehbaz Sharif:— Clash Report (@clashreport) June 23, 2026
There are many countries around the globe that stockpile ballistic missiles.
So why object to Iran's missiles?
This would only create controversy, generating unnecessary delays and raising unnecessary question marks. pic.twitter.com/AfB6T7uYid