Кристиано Роналдо пристигна в САЩ! Португалия се позабавлява срещу дебютант на Мондиал 2026

Отборът на Португалия записа убедителна победа във втория си мач от груповата фаза на Световно първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико. След неубедителния старт на турнира "мореплавателите" показаха по-добро лице и надделяха с 5:0 над селекцията на Узбекистан. Капитанът Кристиано Роналдо, който бе незабележим в двубоя срещу ДР Конго, оправда очакванията, отбелязвайки две попадения. По този начин той се превърна в първия футболист, разписал се на шест различни световни първенства.

Кристиано Роналдо блесна при успеха на Португалия срещу Узбекистан

Срещата започна с положение в наказателното поле на Узбекистан, когато Бруно Фернандеш се опита да даде ранен аванс на отбора си, но ударът му излезе в корнер. Малко след това Кристиано Роналдо не успя да засече топката след добро центриране на Нуно Мендеш отляво. Още в 6-а минута португалската легенда все пак откри резултата. Жоао Кансело намери капитана в близост до вратата, а той прати топката в мрежата с мощен удар. Така Роналдо се превърна в първия играч с гол в шест издания на световното първенство.

Натискът на португалците продължи, като скоро те получиха право да изпълнят пряк свободен удар от отлична позиция. Роналдо се нареди сред евентуалните изпълнители и заблуди узбекистанския страж Абдувохид Нематов. От това се възползва Нуно Мендеш, който удвои преднината на "мореплавателите" със страхотен изстрел. Узбекистан отговори с удар на Шерзод Насрулоев, който попадна в обсега на Диого Коста. Тимът на Фабио Канаваро все пак стигна до гол в 29-а минута, когато Азизон Ганиев отбеляза страхотно попадение от границата на наказателно поле. Уви, то беше отменено заради нарушение в атака секунди по-рано.

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Минути преди края на първото полувреме Португалия на практика реши мача. Бруно Фернандеш намери Кристиано Роналдо в наказателното поле, а капитанът на "мореплавателите" не се поколеба да стреля и бе точен за 3:0. В края Жоао Феликс и Отабек Шокуров пропуснаха две добри възможности пред двете врати, а точно преди почивката Роналдо се размина с трети гол, след като Абдукодир Хусанов изби топката от голлинията след прехвърлящ удар на 41-годишния футболист. Така двата тима се оттеглиха на почивката при класически аванс за Португалия.

Португалия спести сили през втората част

Втората част започна с добра възможност пред Жоао Феликс, който обаче прати топката над вратата. Последва удар на Абосбек Файзулаев, който попадна в ръцете на Коста. В 58-ата минута Кристиано пропусна още един шанс да оформи своя хеттрик. "Мореплавателите" пробваха заучена ситуация при пряк свободен удар, след която Роналдо бе изведен на отлична позиция, но узбекистанският страж внимаваше и успя да избие шута му в ъглов удар. При последвалото изпълнение обаче настана разбъркване в защитата в бяло, при което Абдукодир Хусанов си отбеляза автогол.

Четвърт час преди края още един удар на Роналдо прелетя близо до целта. След това 41-годишният нападател притисна вратаря и му отне топката, но изстрелът му отново бе спасен. Малко преди края на редовното време Рафаел Леао се нареди сред голмайсторите, след като защитник в бяло не успя да изчисти центриране на Нелсон Семедо отдясно. В самия край Роналдо отново се размина с трето попадение. Така Португалия се поздрави с победата с 5:0 и трите точки.

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