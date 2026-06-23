След челен удар в мантинела: Лекари от "Пирогов" спасиха майка и бебе

Неврохирурзи и гинеколози от "Пирогов" спасиха бременна с тежка травма след катастрофа. Лекарите направили щадяща операция на гръбнака, за да спасят живота на майката и бебето.

39-годишната бременна в петия месец се ударила челно в мантинела край Волуяк преди седем дни. "На изхода за Волуяк на магистрала „Европа“ не успява да се отклони навреме, подхлъзва се и се блъска челно в мантинелата", обясни пред БНТ Виктор Димитров, съпруг на пострадалата.

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Жената е транспортирана в "Пирогов". Изследванията показват счупен гръбначен прешлен. "Прешленът е сериозно деформиран със съществен риск за влошаване на неврологичната функция и то в рамките на часове или дни", разказа Д-р Петър Илков, Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ "Пирогов".

С помощта на робот и под наблюдение от гинеколози неврохирурзите правят спешна щадяща операция. "През много малки разрези успяхме да стабилизираме гръбнака, което отново позволи малка кръвозагуба, по-малка продължителност на операцията и по-малък риск за майката и за плода", добави д-р Петър Илков, Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ "Пирогов".

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Седем дни след операцията жената е на крака и си е у дома. "Като цяло се чувства много добре. Бебето също е много добре. Оказа се, че така доста обича да шава в момента. На ехографиите винаги излиза като малък спринтьор", разказа мъжът й.

В "Пирогов" ще продължат да следят състоянието на майката и бебето.

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