Древни амфори показват промени в магнитното поле на Земята

Археолози и геофизици са се сдобили с необичаен източник на информация за миналото на нашата планета. Изследването на фрагменти от древни амфори за вино от Йерусалим не само им е позволило да реконструират промените в магнитното поле на Земята, но и е добавило нови данни към дългогодишния спор за местоположението и датировката на селевкидската крепост Акра.

Древните амфори, които показват промени в магнитното поле на Земята

В новото проучване учените анализирали щамповани дръжки на родоски амфори и местни керамични съдове, открити по време на разкопки в Давидовия град, Еврейския квартал и обекта Гивати в Йерусалим. Повечето от находките датират от периода между III и I век пр.н.е., пише Arkeonews.

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Учени са открили, че когато керамиката е била изпечена в пещ, желязосъдържащите минерали се подравняват с магнитното поле на Земята. След охлаждане този магнитен „отпечатък“ се съхранява трайно вътре в керамиката. Хиляди години по-късно изследователите могат да измерят този сигнал и да определят какво е било магнитното поле, когато е бил изработен предметът. Този метод се нарича археомагнитен анализ.

Особена ценност за учените представлявали родоските амфори. В елинистическия период те са били широко използвани за транспортиране на вино в цялото Средиземноморие. Много дръжки са запазили печати с имената на производители и длъжностни лица, които са заемали длъжностите си само една година. Благодарение на това някои фрагменти могат да бъдат датирани с точност до определена година или много тесен времеви интервал.

Екипът е изследвал 17 дръжки от родоски амфори и седем от местни йерусалимски съдове. Резултатите показват ясна тенденция: магнитното поле на Земята в източното Средиземноморие рязко отслабва през първата половина на II век пр.н.е.

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Една проба, датирана около 206 г. пр.н.е., показва виртуален аксиален диполен момент от 133 ZAm². Друга, датирана от 156–155 г. пр.н.е., показва само 87,1 ZAm². Това означава, че за по-малко от половин век интензитетът на магнитното поле е намалял с повече от 30 процента.

Подобни промени са били предполагани и преди това въз основа на други данни от Леванта, но новите резултати ни позволяват да проследим скоростта на този процес много по-точно. Изследователите стигнаха до заключението, че магнитното поле на Земята се е променяло много по-активно в древността, отколкото показват обобщените модели.

Получените данни се оказаха полезни не само за геофизиката. Поради бързото отслабване на магнитното поле през II век пр.н.е., измерванията на магнитния интензитет могат да помогнат на археолозите да датират по-точно отделни артефакти. Например, някои амфори, които преди това са били датирани в доста широки времеви рамки, са били поставени по-близо до конкретните години на тяхното производство.

От особено значение е откриването на съд, известен като HP06, намерен в основата на защитна могила, разкопана на обекта Гивати. Някои археолози свързват структурата с крепостта Акра, построена от селевкидския владетел Антиох IV Епифан около 167–168 г. пр.н.е., след като той поема контрола над Йерусалим.

Това предположение обаче отдавна е спорно. Причината е, че видът керамика, към който принадлежи съдът HP06, обикновено се датира не по-рано от 130 г. пр.н.е. Новият археомагнитен анализ потвърди по-късното датиране. Сравнението с регионалната магнитна крива показа, че съдът най-вероятно е изработен в края на II век пр.н.е.

Това прави малко вероятно находката да е принадлежала към началния етап на строителството на крепостта на Антиох IV. Същевременно авторите на изследването подчертават, че самата отбранителна могила е могла да бъде построена по-късно от основното укрепление, така че въпросът не е напълно затворен.

Проучването показва също, че подобни археомагнитни данни могат да се използват в много по-широк район. Сравнение на резултатите от Родос, Левант и Балканите показва сходни магнитни тенденции на разстояния до 1500 километра. Ако бъдещите изследвания потвърдят тези открития, археомагнитните методи биха могли да помогнат за по-точно датиране на обекти не само от Израел, Йордания или Сирия, но и от Египет, Месопотамия и Южна Анатолия.

Интересното е, че изследователите са анализирали само малка част от известните родосски амфори. Археолозите са открили хиляди подобни щамповани дръжки в цялото източно Средиземноморие. Всяка от тях съхранява два вида информация едновременно: историческа дата под формата на печат и магнитен запис на условията, които са съществували на Земята, когато е бил направен съдът.

Дори малки фрагменти от керамика могат да помогнат за реконструкцията на историята на магнитното поле на планетата и да хвърлят светлина върху древни археологически мистерии. Няколко счупени дръжки от винени амфори са запазили информация за събития, случили се преди повече от две хиляди години.

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