Адриан Николов: Става все по-безсмислено да имаме бюджет за 2026 г. (ВИДЕО)

Става все по-безсмислено да имаме бюджет за 2026 г. Това каза в предаването Студио Actualno старши икономистът от Института за пазарна икономика Адриан Николов. Той отговори на въпроса закъсняват ли много управляващите с бюджета и до какво води това. Икономистът обясни какво следва от процедурата по свръхдефицит, в която Европейската комисия (ЕК) препоръчва да влезе България: “То става с всяка изминала седмица все по-безсмислено и по-безсмислено да имаме бюджет за 2026 г. Единственото нещо, което е полезно, е да ни сервират средносрочната бюджетна прогноза, защото в настоящата пише някои неща, които по-скоро не искаме да виждаме. Ключово е увеличението на пенсионната вноска. Т. е. то продължава да е в актуалния средносрочен план и е вписано, че ще се увеличава от догодина. Още: "Прогресивна България": Вдигаме данъка за второ жилище

Вървим към бюджета за 2027 г.

Т. е. искаме да видим дали поне това си обещание, с което спечелиха изборите “Прогресивна България“ ще изпълнят. Оттам насетне лека-полека се движим към началото на следващата бюджетна процедура. Знаем, традиционно през септември министерствата трябва да започнат да подготвят своите планове и да ги дават в Министерството на финансите.

Говорим за бюджет 2027-а, защото след няколко месеца ще стане той на дневен ред в крайна сметка. Защото знаем, че държавата през август традиционно не работи по-скоро, съдилищата са си във ваканция напълно. Още: Лидерът на ПБ в парламента: "Е, няма как да няма" резки неща в новия бюджет

Снимка БГНЕС

Повечето институции няма да работят по една или друга причина. Така че, като прескочим на практика двата месеца почивни и лека-полека влизаме в процедурата за 2027-а. То и на практика няма да има за кога да се изпълнява този бюджет, защото представете си за го представим в средата на август, означава да бъде приет на двете четения за една-две седмици. И да започне от началото на есента и на практика от последното тримесечие на годината да работи някакъв нов бюджет. Няма смисъл, направо да минаваме на следващия.“

Процедурата по свръхдефицит

Да обясним за процедурата по свръхдефицит, толкова ли е страшно и какво трябва да правим? Още: Управляващите открехнаха вратата за част от мерките в Бюджет 2026

“Не е много страшно. Не са малко европейските държави, които в момента са в такава процедура. Румъния, нашата северна съседка е най-очевидният пример, с много по-изпуснатите от нас публични финанси. Но и Словакия, Финландия, Австрия, Франция, една значителна част, 10 държави от общо 27 актуални членове на ЕС са в тази процедура поради изпуснати до една или друга степен публични финанси. Ние ще влезем, шансът да не се случи това е никакъв на практика.“

Адриан Николов припомни, че ЕК ще ни предложи корективни мерки и в рамките на няколко години България трябва да влезе в Маастрихтските критерии. Още: Управляващите открехнаха вратата кога ще внесат бюджета: Ще се реже безкомпромисно

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