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Долу ръцете от Роналдо! Германия и Нидерландия преподават | Точно попадение

22 юни 2026, 12:30 часа 369 прочитания 0 коментара

Кристиано Роналдо ли е проблемът, който пречи на Португалия да побеждава? Равенството на "мореплавателите" срещу ДР Конго все още държи фътболния свят под налягане, а темата за това дали великият Роналдо трябва да играе в този състав на Роберто Мартинес не остарява. Така тя се превърна и в една от най-обсъжданите в епизод 7 на "Точно попадение" предаване на actualno и sportlive. Факт е, че Кристиано Роналдо не направи най-добрия си мач срещу ДР Конго, но за Португалия със сигурност имаше и други салби звена.

Кристиано Роналдо ли е проблемът на Португалия?

Джем Юмеров, спортен журналист на actualno и sportlive, сподели мнение, че вината за лошото представяне на напдадението на Португалия не е само на Роналдо, а на всички атакуващи играчи. Според него халфовата линия също не е се е предстравила според очакванията. Той отбеляза, че ДР Конго не е лесен съперник и можем да очакваме все по-добра игра от "мореплавателите" с напредването на Мондиала. Нколай Илиев заяви, че един от проблемите на полузащитата на Португалия е припокриването на ролите на Витиня и Бруно Фернандеш, които играят по подобен начин за клубните си отбори и нямат подходящия партньор до себе си на национално ниво.

Янко Станчев завърши темата, като според него "мореплавателите" са играли плахо и множеството подавания назад по терена са сред основните причини за лошото представяне на възпитаниците на Роберто Мартинес.

Кристиано Роналдо

Германия и Нидерландия - новите фаворити

Водещият Иво Вецев представи отборите на Германия и Нидерландия като новите фаворити на Мондиал 2026, след като взеха победи и във вторите си мачове от груповата фаза. Янко отбеляза, че "маншафта" се е представил по-добре през втората част, а влизането на Дениз Ундав е било решаващо. Според Николай Илиев селекционерът Юлиан Нагелсман има сериозна заслуга за победата над Кот д'Ивоар, тъй като неговите смени и вътрешни ротации са объркали съперника допълнително. А според Джем силният колектив на Германия е бил по-решаващ от големите имена на звездите им за тази победа.

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За разгрома на Нидерландия над Швеция Николай отличи слабото представяне на "викингите" в защита. Според него бранителите са допуснали много подавания близо до собствената си врата, което е довело до загубата. Джем отбеляза, че освен големите звезди на "лалетата" в лицето на Коди Гакпо и Дензъл Дъмфрис, трябва да се отдаде внимание на Брайън Броби, който вкара два гола на Швеция и на Крисенсио Съмървил, който се представя силно от началото на Мондиала. Иво представи вратаря на Нидерландия Барт Фербрюген като изгряващата звезда за страната си след силното му представяне. Янко се съгласи с него, като допълни, че Швеция не се е представила лошо, но общественото мнение е насочено срещу "викингите".

Нидерландия

Турция - най-голямото разочарование

Иво отбеляза стряскащата статистика за Турция - 62 отправени удара в двата мача, но без нито един отбелязан гол. Според Джем за южната ни съседка най-големият недостатък е бил в нападение - безидейна игра и липса на футболист, който да може да пробие защитата на противника. Той допълни, че и разсейванията от събития извън терена също са повлияли до голяма степен на провала на Турция. И завърши с грешното използване на голямата звезда Арда Гюлер. Джем заяви, че футболистът на Реал Мадрид трябва да играе зад нападателите, а не да изнася топката от по-дълбока позиция.

Какви са изводите за новите фаворити и най-големите разочарования на Мондиал 2026 - гледайте във видеото:

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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