Как Радев действа като Борисов: Петър Чолаков анализира поведението на премиера (ВИДЕО)

Никаква изненада няма в поведението на Румен Радев по отношение на санкциите срещу Русия. Неговата позиция не променя нищо. Българският министър председател действа полифонично вече със своята външна министърка. В Брюксел се говори едно, в София - друго.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът доц. д-р Петър Чолаков, коментирайки думите на премиера Румен Радев, че България може да наложи вето на последния пакет санкции срещу Руската федерация от страна на ЕС.

Румен Радев си приказва тези неща от много години: да не разваляме отношенията с Русия. Така той няма да разочарова избирателите си. Това обаче ще се случи, когато избирателите му разберат, че той започва да говори едно, а се върши друго, отбеляза още Чолаков.

Курсът на Радев ще бъде хем с едните, хем с другите. Това си е парекселанс курсът на Бойко Борисов, счита доц. Чолаков.

Според него най-вероятното име, което Радев би подкрепил за президент, е Илияна Йотова.

Чолаков каза и че Радев привлича гласове от ГЕРБ, както и от ПП-ДБ, които са се оттекли по посока на "Прогресивна България".

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.