Прави ли Радев дребни услуги на Русия? Специален анализ на Весела Чернева (ВИДЕО)

Радев няма капацитета да замести Орбан. Той се групира около словашкия Фицо, който прави дребни услуги на Русия от време на време. Прави го, за да подрони тук-таме, където може, европейското единство.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" зам.-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева, коментирайки 21-я пакет санкции срещу Руската федерация от страна на Европейския съюз и заявките от страна на официална София, която засега смята да наложи вето на част от пакета.

Според Чернева България по-скоро се присъединява към възгледите за война между Изтока и Запада. Все пак България не е наложила вето на 21-я пакет от санкции, тези преговори ще продължат и през тази седмица, подчерта още Чернева.

Тя каза, че подпалените дипломатически български коли в Северна Македония не помагат на амбициите на Скопие за присъединяване към ЕС. Друг е въпросът дали Северна Македония има такива амбиции. Друг е въпросът защо България толкова години не предприе нищо, за да има все пак някакъв диалог и да се създаде някакво поле за разбирателство. Това, което ние правим в последните четири години, е да разчитаме на споразумението със Северна Македония, че ще върши работа безкрайно. Очевидно, македонската страна също протака, опитва се да проваля и да убеждава европейците в своята правота”, коментира още Чернева.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.