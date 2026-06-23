Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - първа победа за Португалия (ОБНОВЕНА)

23 юни 2026, 22:06 часа 53644 прочитания 1 коментар

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започна на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Мексико

2

2

0

0

3:0

6

2

Южна Корея

2

1

0

1

2:2

3

3

Чехия

2

0

1

1

2:3

1

4

Южна Африка

2

0

1

1

1:3

1

 

Група B

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Канада

2

1

1

0

7:1

4

2

Швейцария

2

1

1

0

5:2

4

3

Босна и Херцеговина

2

0

1

1

2:5

1

4

Катар

2

0

1

1

1:7

1

 

Група C

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Бразилия

2

1

1

0

4:1

4

2

Мароко

2

1

1

0

2:1

4

3

Шотландия

2

1

0

1

1:1

3

4

Хаити

2

0

0

2

0:4

0

 

Група D

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

САЩ

2

2

0

0

6:1

6

2

Австралия

2

1

0

1

2:2

3

3

Парагвай

2

1

0

1

2:4

3

4

Турция

2

0

0

2

0:3

0

 

Група E

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Германия

2

2

0

0

9:2

6

2

Кот д'Ивоар

2

1

0

1

2:2

3

3

Еквадор

2

0

1

1

0:1

1

4

Кюрасао

2

0

1

1

1:7

1

 

Група F

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Нидерландия

2

1

1

0

7:3

4

2

Япония

2

1

1

0

6:2

4

3

Швеция

2

1

0

1

6:6

3

4

Тунис

2

0

0

2

1:9

0

 

Група G

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Египет

2

2

1

0

4:2

4

2

Иран

2

0

2

0

2:2

2

3

Белгия

2

0

2

0

1:1

2

4

Нова Зеландия

2

0

1

1

3:5

1

 

Група H

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Испания

2

1

1

0

4:0

4

2

 Уругвай

2

0

2

0

3:3

2

3

 Кабо Верде

2

0

2

0

2:2

2

4

 Саудитска Арабия

2

0

1

0

1:5

1

 

Група I

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Франция

2

2

0

0

6:1

6

2

 Норвегия

2

2

0

0

7:3

6

3

 Сенегал

2

0

0

2

3:6

0

4

 Ирак

2

0

0

2

1:7

0

 

Група J

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Аржентина

2

2

0

0

5:0

6

2

 Австрия

2

1

0

1

3:3

3

3

 Алжир

2

1

0

1

2:4

3

4

 Йордания

2

0

0

2

2:5

0

 

Група K

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Португалия

2

1

1

0

6:1

4

2

 Колумбия

1

0

1

0

3:1

3

3

 ДР Конго

1

0

1

0

1:1

1

4

 Узбекистан

2

0

0

2

1:8

0

 

Група L

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Англия

1

1

0

0

4:2

3

2

 Гана

1

1

0

0

1:0

3

3

 Панама

1

0

0

1

0:1

0

4

 Хърватия

1

0

0

1

2:4

0

 

Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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