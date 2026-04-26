Европа е все по-близо: Гьозтепе на Мъри Стоилов прегази Анталияспор със светкавичен рекорд в турската Суперлига

Турският елитен отбор Гьозтепе, воден от Станимир Стоилов, продължава да се бори за място в европейските турнири, след като спечели с 2:0 срещу Анталияспор в Измир. Домакините поведоха светкавично - още в 16-тата секунда Хуан Сантос се разписа, като това се оказа най-бързият гол в турската Суперлига през настоящия сезон.

В 22-тата минута Арда Окан Куртулан удвои преднината на "жълто-червените", оформяйки и крайния резултат.

Още: Мъри и компания подготвят нещо, заради което може да бъдат носени на ръце в Турция

Попадението на Сантос влезе в историята като петото най-бързо в елита на турския футбол. Рекордът за последните години се държи от Мухамет Демир, който отбеляза още в 10-ата секунда за Газиантеп срещу Башакшехир през сезон 2021/22. След него се нарежда Дарил Робъртс с гол в 12-ата секунда за Денизлиспор срещу Ескишехирспор.

Третата позиция заема Макси Гомес от Трабзонспор, който вкара срещу Галатасарай в 13-ата секунда, а четвърти е Илхан Парлак от Кайзериспор с попадение в 15-ата секунда срещу Сивасспор.

Мъри Стоилов коментира изминалия двубой и успеха на тима: "Започнахме мача много добре. Вкарахме първия гол, а след това и втория за кратко време. След това имахме още положения. Влязохме във второто полувреме със същото темпо и продължихме да създаваме положения. Трябваше да вкараме третия гол в тази част от играта, но пропуснахме твърде много възможности. В последните 10 минути и нашите противници имаха някои положения.

Мисля, че беше добър мач за нас. Защото в последните няколко на моите играчи им липсваше емоционалност, но сега тази емоция се завърна. Трябва да играем с тази емоция и решителност през цялото време. Затова, като се има предвид играта като цяло, мисля, че заслужавахме победата.

Имахме много трудности преди мача, но нашите играчи на терена преодоляха тези проблеми.

Като семейство Гьозтепе, ние трябва да бъдем заедно и да преследваме мечтата и целта си до последния съдийски сигнал. Вярвам, че можем да го постигнем, ако сме единни."

Още: Гьозтепе продава головата машина на Мъри, тимът от Измир ще прибере над 20 милиона евро