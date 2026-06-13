Христанов говори за скандал с телефон 112 за 25 млн. евро: Обжалва се поръчка от фирма, която дори не участва

"Системата 112 не е осъвременявана технически много отдавна. Именно заради това има обществена поръчка за 25 000 000 евро, която е в МВР. Тази обществена поръчка има една много интересна особеност – в нея не е заложен данък "корупция". Тя е нормална обществена поръчка, както трябва да изглеждат всички обществени поръчки". Това заяви и то във видеообръещние (вижте най-долу в материала) ексслужебният земеделски министър Иван Христанов и то във видеообръщение на личната си страница във Facebook.

“Касае живота на всеки един от нас", предупреди Христанов, а след това разказва – обществената поръчка е обжалвана, след като е спечелна и, по думите на Христанов, даже е доставено необходимото оборудване за модернизация на 112. "Обжалвана е не за друго, а защото в нея няма данък "рекет", няма в нея данък "корупция" и съответно тя се е оказала неизгодна за компаниите, които са свикнали да участват в обществени поръчки, за да направят неправомерно големи суми пари. Вижте обаче и кой обжалва обществената поръчка – фирма "Балистик Сел" (която не участва в поръчката). Тя стана известна с това, че участва в обществени поръчки да получат финансиране във връзка с наблюдението на трафик системите на АПИ. Тя беше свързвана с Таки и публикациите в медиите бяха, че Таки ще наблюдава трафика на коли и ще следи всяко наше движение", разказа Христанов - ОЩЕ: АПИ харчи милиони в спорни обществени поръчки

"Собственикът на „Балистик Сел" е свързан с още 2 компании – това е Юлиян Петков. Те са били съдружници с Петър Лашов в "Интелигентни системи България". За тези от вас, които не знаят кой е Петър Лашов – това е онзи, който от записите изтече, че играе карти с Буда. Вие знаете Буда с името Бойко Борисов, бивш премиер на България. Освен това той (Петков) взима дялове в друга фирма "Евро Депо" ЕООД от Веселин Димитров-Лютеницата. Откъде знаете Лютеницата – ами от скандалните записи между него и бившия председател на Върховния административен съд Чолаков, в който (запис) се говореше със сак с пари, разпределени в евро и левове", продължи Христанов – ОЩЕ: "Торба с 600 бона" и гласът на Георги Чолаков: Корупционен трус удари ВАС, сезираха новия главен прокурор (АУДИО)

Последствията

Бившият служебен земеделски министър дава пример за неадекватността на системата 112 според него със случай, при който млад мъж чакал 40 минути да дойде негов приятел, за да може да получи помощ чрез 112 – защото младият мъж има увреждане на слуха. Сега, по думите му, процесът на осъвременяване ще бъде забавен с 1 година, защото фирма, която дори не е участвала в обществената поръчка, я саботира, за да може да бъде пусната нова обществена поръчка, с по-висока цена, "и тогава да спечелят правилните хора".

"Намерил съм подходящия начин да уведомя министър Демерджиев", увери Христанов.

Още: С поръчка за десетки милиони: Телефон 112 влиза в бъдещето