Програма на мачовете на Световното първенство днес - 13.06.2026

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започна едва преди два дни, а вече е в разгара си. Два от рекордните три домакина вече изиграха мачовете си - Мексико победи ЮАР с 2:0, а Канада направи равенство с Босна 1:1. Днес дойде времето и САЩ да направи дебюта си на Мондиал 2026 срещу отбора на Парагвай. А във втория мач предишните домакини от Катар ще се изправят срещу Швейцария.

Ден 3 от Монадиал 2026: Начален час и ТВ

Срещата между САЩ и Парагвай е първата от Група D на Мондиал 2026. Другите два отбора в нея са Австралия и Турция, но те ще изиграят своя двубой на 14 юни. А мачът между Катар и Швейцария ще бъде вторият от Група В, след този между Канада и Босна и Херцеговина.

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В колко часа започват мачовете от третия ден на Мондиал 2026

Първият мач от Световното първенство по футбол днес е срещата между домакините от САЩ и коравия отбро на Парагвай. Тя ще започне в 04:00 ч. българско време. А сблъсъкът между Катар и Швейцария е насрочен за 22:00 ч. българско време.

Кои телевизии ще предават двубоите от третия ден на Мондиала?

Мачовете от втория ден на Световното първенство ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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