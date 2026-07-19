Франция - Англия НА ЖИВО: 0:2, втори гол и пълна доминация за "трите лъва"!

Отборите на Франция и Англия играят при резултат 0:2 в сблъсък за третото място на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Двата тима бяха сочени сред основните фаворити за трофея, но сега само един от тях ще трябва да се утеши с бронзовите медали. Въпреки че срещата на практика е от никакво значение, тя се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Франция 0:2 Англия

Срещата започна по мечтан начин за отбора на Англия. Някои фенове още не бяха заели местата си по трибуните, когато Майк Менян трябваше да вади топката от мрежата си. "Трите лъва" се възползваха добре от неориентираната френска защита, а Деклан Райс откри резултата в "малкия финал" с гол от дистанция. Минути по-късно Маркъс Рашфорд стреля, но ударът му бе блокиран. След 10 минути игра дойде и първата възможност за "петлите". Те организираха добра атака, а Раян Шерки я завърши с удар, попаднал в обсега на Дийн Хендерсън. Англичаните отговориха на момента с отлична акция по десния фланг, завършила с гол на Букайо Сака. Крилото на Арсенал обаче бе в положение на засада.

Малко по-късно Сака беше изведен зад фрнската защита и стреля, но топката прелеята далеч над вратата, след като Максенс Лакроа блокира удара му. Последва корнер, при който Езри Конса се измъкна от Адриен Рабио и прати кълбото в мрежата на Менян за втори път.

Очаквайте подробности!

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Стартови състави

Дидие Дешан е предприел сериозни промени в състава си за мача. Напълно нова защита в лицето на Мало Густо, Ибрахима Конате, Максенс Лакроа и Тео Ернандес, застава пред Майк Менян. Адриен Рабио и Уорън Заир-Емери в халфовата линия за "петлите". Майкъл Олисе, Раян Шерки и Дезире Дуе ще помагат на капитана Килиан Мбапе в атака. От другата страна на терена също има известни изненади. Дийн Хендерсън заменя Джордан Пикфорд на вратата на Англия. Джарел Куанса, Марк Гехи, Езри Конса и Джед Спенс в защита за "трите лъва". Деклан Райс, Еберечи Езе и Морган Роджърс ще действат в средата на терена. Маркъс Рашфорд, Иван Тони и Букайо Сака са избраниците на Томас Тухел в предни позиции.

Преди мача

Отборът Франция се представяше отлично на американска земя и бе сочен за основен фаворит за трофея. Амбициите на "петлите" обаче претърпяха разочарование на 1/2-финала с Испания. Звездната атака на Дидие Дешан не предложи нищо в атака, а пълната доминация на "Ла Роха" даде резултат чрез два гола. Англичаните пък се разминаха с мечтата си за финал по още по-съкрушителен начин. Те водеха с 1:0 на Аржентина до 85-а минута, но се прибраха в защита и допуснаха две попадения. Така "трите лъва" напълно капитулираха срещу световния шампион.

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