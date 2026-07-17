Българският корен е силата на македонската идентичност: Иван Динев Иванов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

"През 19 век няма македонска национална идея“, каза в Студио Actualno Балкани доц. Иван Динев Иванов, преподавател по политология и международни отношения в Синсинати, САЩ и с корени от родния град на Гоце Делчев, поради което е и част от Централния комитет на Македонската патриотична организация (МПО). В разговора доц. Иванов разказа за огромното историческо и културно наследство на организацията.

„Дори историята на Македонската патриотична организация, богатото документално наследство, обществено-политическият активизъм, който тя е развивала пред Лигата на Обществото на народите - показва, че това македоно-българско културно-историческо наследство съществува“, каза още доц. Иванов.

Според него големият проблем е отричането това българското културно-историческо наследство в географската област Македония, което по думите му е спирачка за обществените процеси и инструмент в ръцете на политическите елити, които го използват по неправилен, обиден и вреден за Европа начин.

Доц. Иванов възприема тезата, че признаването на българските корени може да направи македонската идентичност по-силна.

„Формирането всяка идентичност е процес и не бих казал, че е приключило. Проблемът на македонската историческа наука е, че си служи с инструменти и наративи в обществено-политическия простор, а отчасти и в научната дейност, които не съответстват на истината. Историческите документи се изваждат извън контекста или пък се представя перспектива, която не е възприета от огромното мнозинство от световната историческа наука, особено що се отнася до 19 и 20 век“, каза още доц. Иванов.

Той заяви, че българската национална идея започва в някаква степен от географската област Македония и интелектът на 19 век от тази географска област формира основната на българската национална идея не само там, но и на територията на днешна България. „Тази национална идея се конкурира с гръцката и със сръбската национална идея. В този смисъл са и църковните борби, за които знаем от историята“, добави доц. Иванов. ОЩЕ: Стокхолмският синдром и македонската история: Д-р Константин Голев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Сръбското влияние в Северна Македония

В контекста на последния доклад на Европейския парламент за ширещ се „Сръбски свят“ в Северна Македония - доц. Иванов смята, че македонският елит е проводник на връзката с Белград. Той даде пример с министъра на местното самоуправление Иван Стоилкович. ОЩЕ: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

„Проблемът е много по-голям, че под „Сръбски свят“ и сръбско влияние не се вижда просто влиянието на Сърбия, а влиянието на една сръбска национална идея за обединяването на всички сърби в една държава чрез дестабилизация на съседни на Сърбия страни, където сръбското етническо присъствие е съществено“, обясни той.

Доц. Иванов изброи държави като Босна и Херцеговина, Черна гора и Косово, но и Северна Македония, като според него там сръбското влияние дестабилизира процеса на формиране на държавност и процеса на европеизация на тези общества.

„В този смисъл е много важно да се гледа сръбско, или руско, или китайско влияние като алтернатива на разширяването на ЕС, западнизацията и демократизацията. По този начин тези общества остават като източник на нестабилност и дестабилизация в рамките на общоевропейския контекст“, добави още доц. Иванов. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Словесната агресия на Канал 5

Заедно с българския подкаст Коридор 8 и македонския българин Драги Каров - доц. Иванов е атакуван от македонската телевизия Канал 5, чийто собственик Емил Стоименов е българин, което обаче не пречи тя да разпространява език на омразата срещу българите, което беше отчетено в доклад на Европейската комисия срещу расизма и дискриминацията през 2023 г.

Според госта казусът с българския подкаст Коридор 8 е представен като казус за авторски права.

„Не мисля, че става въпрос за авторски права, защото ние сме използвали сегменти с позоваване и сме помогнали чрез Коридор 8 да се повиши гледаемостта на Канал 5“, заяви още доц. Иванов. ОЩЕ: Не могат да преживеят истината: Македонска телевизия със собственик българин атакува подкаста "Коридор 8"

Повече за спора с Канал 5 - гледайте във видеото.