Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - Англия пише история! (ОБНОВЕНА)

23-ото ФИФА Световно първенство по футбол 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. За пръв път световно първенство ще се проведе в три различни държави, а освен това Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници: 48 на брой (с 16 повече спрямо Мондиал 2022, когато участниците бяха 32).
Програма на Световното 2026: Информация кога и къде да гледаме всички 104 мача
Турнирът се открива с мач между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Веднага след това започва и елиминационната фаза, която стартира от 1/16-финали. Програмата на Мондиала е толкова интензивна, че първият ден без нито един мач идва едва на 8 юли. А турнирът приключва на 19 юли, когато е и големият финал.
Всички 104 мача от Мондиал 2026 ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която държи пълните права за излъчване на Световното първенство у нас, е Българската национална телевизия. Мачовете ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и/или по БНТ 3. Пълна телевизионна програма на Мондиал 2026 за всички мачове по дати и часове можете да видите по-надолу, като статията ще се актуализира своевременно и с резултати от всеки един мач.
Мондиал 2026 по телевизията: График на всички мачове по дати и часове
11.06.2026
- 22:00-0:00 Мексико 2:0 Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
12.06.2026
- 5:00-7:00 Република Корея 2:1 Чехия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Канада 1:1 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
13.06.2026
- 4:00-6:00 САЩ 4:1 Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Катар 1:1 Швейцария БНТ 1 и БНТ 3
14.06.2026
- 1:00-3:00 Бразилия 1:1 Мароко БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Хаити 0:1 Шотландия БНТ 1 и БНТ 3
- 7:00-9:00 Австралия 2:0 Турция БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Германия 7:1 Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Нидерландия 2:2 Япония БНТ 1 и БНТ 3
15.06.2026
- 2:00-4:00 Кот Д`Ивоар 1:0 Еквадор БНТ 1 и БНТ 3
- 5:00-7:00 Швеция 5:1 Тунис БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Испания 0:0 Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Белгия 1:1 Египет БНТ 1 и БНТ 3
16.06.2026
- 1:00-3:00 Саудитска Арабия 1:1 Уругвай БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Иран 2:2 Нова Зеландия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Франция 3:1 Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
17.06.2026
- 1:00-3:00 Ирак 1:4 Норвегия БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Аржентина 3:0 Алжир БНТ 1 и БНТ 3
- 7:00-9:00 Австрия 3:1 Йордания БНТ 3
- 20:00-22:00 Португалия 3:1 ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Англия 4:2 Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
18.06.2026
- 2:00-4:00 Гана 1:0 Панама БНТ 1 и БНТ 3
- 5:00-7:00 Узбекистан 1:3 Колумбия БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Чехия 1:1 Южна Африка БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Швейцария 4:1 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
19.06.2026
- 1:00-3:00 Канада 6:0 Катар БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Мексико 1:0 Реп. Корея БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 САЩ 2:0 Австралия БНТ 1 и БНТ 3
20.06.2026
- 1:00-3:00 Шотландия 0:1 Мароко БНТ 1 и БНТ 3
- 3:30-5:30 Бразилия 3:0 Хаити БНТ 1 и БНТ 3
- 6:00-8:00 Турция 0:1 Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Нидерландия 5:1 Швеция БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Германия 2:1 Кот д`Ивоар БНТ 1 и БНТ 3
21.06.2026
- 3:00-5:00 Еквадор 0:0 Кюрасао БНТ 1 и БНТ 3
- 7:00-9:00 Тунис 0:4 Япония БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Испания 4:0 Саудитска Арабия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Белгия 0:0 Иран БНТ 1 и БНТ 3
22.06.2026
- 1:00-3:00 Уругвай 2:2 Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Нова Зеландия 1:3 Египет БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Аржентина 2:0 Австрия БНТ 1 и БНТ 3
23.06.2026
- 0:00-2:00 Франция 3:0 Ирак БНТ 1 и БНТ 3
- 3:00-5:00 Норвегия 3:2 Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
- 6:00-8:00 Йордания 1:2 Алжир БНТ 3
- 20:00-22:00 Португалия 5:0 Узбекистан БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Англия 0:0 Гана БНТ 1 и БНТ 3
24.06.2026
- 2:00-4:00 Панама 0:1 Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
- 5:00-7:00 Колумбия 1:0 ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Швейцария 2:1 Канада БНТ 1
- 22:00-0:00 Босна и Херцеговина 3:1 Катар БНТ 3
25.06.2026
- 1:00-3:00 Шотландия 0:3 Бразилия БНТ 1
- 1:00-3:00 Мароко 4:2 Хаити БНТ 3
- 4:00-6:00 Чехия 0:3 Мексико БНТ 1
- 4:00-6:00 Южна Африка 1:0 Реп. Корея БНТ 3
- 23:00-1:00 Германия 1:2 Еквадор БНТ 1
- 23:00-1:00 Кюрасао 0:2 Кот д`Ивоар БНТ 3
26.06.2026
- 2:00-4:00 Тунис 1:3 Нидерландия БНТ 1
- 2:00-4:00 Япония 1:1 Швеция БНТ 3
- 5:00-7:00 Турция 3:2 САЩ БНТ 1
- 5:00-7:00 Парагвай 0:0 Австралия БНТ 3
- 22:00-0:00 Норвегия 1:4 Франция БНТ 1
- 22:00-0:00 Сенегал 5:0 Ирак БНТ 3
27.06.2026
- 3:00-5:00 Уругвай 0:1 Испания БНТ 1
- 3:00-5:00 Кабо Верде 0:0 Саудитска Арабия БНТ 3
- 6:00-8:00 Нова Зеландия 1:5 Белгия БНТ 1
- 6:00-8:00 Египет 1:1 Иран БНТ 3
28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминационна фаза
- 0:00-2:00 Панама 0:2 Англия БНТ 1
- 0:00-2:00 Хърватия 2:1 Гана БНТ 3
- 2:30-4:30 Колумбия 0:0 Португалия БНТ 1
- 2:30-4:30 ДР Конго 3:1 Узбекистан БНТ 3
- 5:00-7:00 Йордания 1:3 Аржентина БНТ 1
- 5:00-7:00 Алжир 3:3 Австрия БНТ 3
- 22:00-0:00 Среща от 1/16-финалите: Южна Африка 0:1 Канада БНТ 1 и БНТ 3
29.06.2026
- 20:00-22:00 Среща от 1/16-финалите: Бразилия 2:1 Япония БНТ 1 и БНТ 3
- 23:30-1:30 Среща от 1/16-финалите: Германия (3)1:1(4) Парагвай БНТ 1 и БНТ 3
30.06.2026
- 4:00-6:00 Среща от 1/16 - финалите: Нидерландия (2)1:1(3) Мароко БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Среща от 1/16-финалите: Кот д'Ивоар 1:2 Норвегия БНТ 1 и БНТ 3
01.07.2027
- 0:00-2:00 Среща от 1/16-финалите: Франция 3:0 Швеция БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Среща от 1/16-финалите: Мексико 2:0 Еквадор БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Среща от 1/16-финалите Англия 2:1 ДР Конго БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Среща от 1/16-финалите: Белгия 3:2 Сенегал БНТ 1 и БНТ 3
02.07.2026
- 3:00-5:00 Среща от 1/16-финалите: САЩ 2:0 Босна и Херцеговина БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Среща от 1/16-финалите: Испания 3:0 Австрия БНТ 1 и БНТ 3
03.07.2026
- 2:00-4:00 Среща от 1/16-финалите: Португалия 2:1 Хърватия БНТ 1 и БНТ 3
- 6:00-8:00 Среща от 1/16-финалите: Швейцария 2:0 Алжир БНТ 1 и БНТ 3
- 21:00-23:00 Среща от 1/16-финалите: Австралия (2)1:1(4) Египет БНТ 1 и БНТ 3
04.07.2026
- 1:00-3:00 Среща от 1/16-финалите: Аржентина 3:2 Кабо Верде БНТ 1 и БНТ 3
- 4:30-6:30 Среща от 1/16-финалите: Колумбия 1:0 Гана БНТ 1 и БНТ 3
- 20:00-22:00 Среща от 1/8-финалите: Канада 0:3 Мароко БНТ 1 и БНТ 3
05.07.2026
- 0:00-2:00 Среща от 1/8-финалите: Парагвай 0:1 Франция БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Среща от 1/8-финалите: Бразилия 1:2 Норвегия БНТ 1 и БНТ 3
06.07.2026
- 3:00-5:00 Среща от 1/8-финалите: Мексико 2:3 Англия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Среща от 1/8-финалите: Португалия 0:1 Испания БНТ 1 и БНТ 3
07.07.2026
- 3:00-5:00 Среща от 1/8-финалите: САЩ 1:4 Белгия БНТ 1 и БНТ 3
- 19:00-21:00 Среща от 1/8-финалите: Аржентина 3:2 Египет БНТ 1 и БНТ 3
- 23:00-1:00 Среща от 1/8-финалите: Швейцария (4) 0:0 (3) Колумбия БНТ 1 и БНТ 3
09.07.2026
- 23:00-1:00 Среща от 1/4-финалите: Франция 2:0 Мароко БНТ 1 и БНТ 3
10.07.2026
- 22:00-0:00 Среща от 1/4-финалите: Испания 2:1 Белгия БНТ 1 и БНТ 3
12.07.2026
- 0:00-2:00 Среща от 1/4-финалите: Норвегия 1:2 Англия БНТ 1 и БНТ 3
- 4:00-6:00 Среща от 1/4-финалите: Аржентина 3:1 Швейцария БНТ 1 и БНТ 3
14.07.2026
- 22:00-0:00 Среща от 1/2-финалите: Франция 0:2 Испания БНТ 1 и БНТ 3
15.07.2026
- 22:00-0:00 Среща от 1/2-финалите: Англия 1:2 Аржентина БНТ 1 и БНТ 3
19.07.2026
- 0:00-2:00 Среща за 3-4 място: Франция 4:6 Англия БНТ 1 и БНТ 3
- 22:00-0:00 Финал: Испания - Аржентина БНТ 1 и БНТ 3