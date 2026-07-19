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Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - Англия пише история! (ОБНОВЕНА)

19 юли 2026, 2:20 часа 270162 прочитания 0 коментара

23-ото ФИФА Световно първенство по футбол 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. За пръв път световно първенство ще се проведе в три различни държави, а освен това Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници: 48 на брой (с 16 повече спрямо Мондиал 2022, когато участниците бяха 32).

Програма на Световното 2026: Информация кога и къде да гледаме всички 104 мача

Турнирът се открива с мач между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Веднага след това започва и елиминационната фаза, която стартира от 1/16-финали. Програмата на Мондиала е толкова интензивна, че първият ден без нито един мач идва едва на 8 юли. А турнирът приключва на 19 юли, когато е и големият финал.

Всички 104 мача от Мондиал 2026 ще бъдат излъчвани пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която държи пълните права за излъчване на Световното първенство у нас, е Българската национална телевизия. Мачовете ще бъдат предавани пряко по БНТ 1 и/или по БНТ 3. Пълна телевизионна програма на Мондиал 2026 за всички мачове по дати и часове можете да видите по-надолу, като статията ще се актуализира своевременно и с резултати от всеки един мач.

Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026

Мондиал 2026 по телевизията: График на всички мачове по дати и часове

11.06.2026

12.06.2026

13.06.2026 

14.06.2026

15.06.2026

16.06.2026

17.06.2026

18.06.2026

19.06.2026

20.06.2026

21.06.2026

22.06.2026

23.06.2026

24.06.2026

25.06.2026

26.06.2026

27.06.2026

28.06.2026 - край на групова фаза и начало на елиминационна фаза

29.06.2026

30.06.2026

01.07.2027

02.07.2026

03.07.2026

04.07.2026

05.07.2026

06.07.2026

07.07.2026

09.07.2026

10.07.2026

12.07.2026

14.07.2026

15.07.2026

19.07.2026

  • 0:00-2:00 Среща за 3-4 място: Франция 4:6 Англия БНТ 1 и БНТ 3
  • 22:00-0:00 Финал: Испания - Аржентина БНТ 1 и БНТ 3

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Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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