Килиан Мбапе изпревари Лионел Меси и е №1 в историята на световните първенства

Френската суперзвезда Килиан Мбапе изпревари Лионел Меси в класацията за най-много попадения в историята на световните първенства. 27-годишният отбеляза 21-вия и 22-рия си гол в турнира по време на вълнуващия мач за третото място, загубен от Франция с 4:6 от Англия на Мондиал 2026. "Петлите" преживяха кошмарно първо полувреме, в което допуснаха четири безответни удара във вратата на Майк Менян. Но в самото начало на втората част Мбапе даде начало на вълнуващ опит за обрат. Брадли Баркола намали преднината на "трите лъва" на два гола, преди капитанът на Франция да намери отново мрежата в 66-ата минута.

Килиан Мбапе вече има 22 гола на световни първенства

Отборът на Дидие Дешан все пак отбеляза четвърти гол, но хеттрикът на Букайо Сака помогна на Англия да задържи Франция на разстояние от бронзовите медали, а Джуд Белингам добави шестия гол в този мач, който веднага се превърна в класика на световното първенство. Загубата обаче не може да засенчи невероятната кампания на Мбапе, който водеше ожесточена битка с Лионел Меси през цялото време в Северна Америка. След като реализира хеттрик в първия мач на Аржентина в турнира, Меси изпревари предишния рекордьор по голове Мирослав Клозе, отбелязвайки два гола срещу Австрия. Той увеличи сметката си срещу Йордания, Кабо Верде и Египет - 21, но Мбапе успя да надмине постижението на аржентинеца. Двата гола във вратата на Англия дават на нападателя на Реал Мадрид предимство пред аржентинеца в надпреварата за "Златната обувка" на турнира. Мбапе е отбелязал 10 гола в Северна Америка, докато Меси има осем преди големия финал.

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Меси може да си върне лидерството

Мбапе изгря на световната сцена през 2018 година, когато спечели наградата за най-добър млад играч на турнира, отбеляза четири гола и помогна на Франция да спечели трофея. Четири години по-късно 27-годишният играч отбеляза пет попадения и хеттрик във финала, но не успя да попречи на Меси да вдъхнови Аржентина към триумфа на Мондиал 2022.

Както е известно, Меси се мъчеше да пренесе формата си от Барселона на международната сцена в началото на кариерата си, но намери своя ритъм на световното първенство. Той изпълни това, което мнозина смятаха за неговата съдба, като вдигна титлата в Катар преди четири години, осем години след поражението на финала срещу Германия през 2014 година. Сега, на 39 години и участващ в шестия си пореден турнир, Меси има шанса да си върне рекорда от Мбапе, когато изведе отбора си на терена в неделния финал срещу Испания. Дори да го направи, обаче, ще бъде въпрос на четири години, преди Мбапе да се озари Мондиал 2030 и вероятно да оглави еднолично класирането.

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