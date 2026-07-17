Мондиал 2026 може да остави Хари Кейн без "Златна топка", след като съкруши надеждите му за триумф с Англия

Всъщност беше изненадващо, че на репортерите им отне толкова много време да попитат Хари Кейн за бъдещето му. Нападателят на Англия стоеше там в смесената зона след унизителната загуба с 1:2 от Аржентина на 1/2-финалите на Мондиал 2026, изправен пред разочароващия край на един забележителен сезон. И едва при третия въпрос някой попита капитана на "трите лъва" какво може да го очаква оттук нататък. Това беше и напълно основателен въпрос. Кейн е на две седмици от навършването на 33 години. Всички общоприети представи в спорта сочат, че спадът му е неизбежен и че той може да бъде рязък. До началото на Евро 2028 той ще бъде на 35 години. Може би вече няма да е същият футболист.

Шансовете на Хари Кейн за триумф с Англия се изпаряват след поредното разочарование, дошло на Мондиал 2026

А цялата тази ситуация наистина можеше да бъде толкова, толкова различна. В сряда вечерта Англия водеше с 1:0 след 85-ата минута. И ако Кейн беше показал най-доброто от себе си в този мач, резултатът можеше да бъде и по-голям. Следващите 48 часа биха могли да бъдат триумфално шествие преди финала, поредица от вдъхновяващи статии за това как Кейн може да поведе Англия към славата. Уви, два късни гола на "гаучосите" върнаха всички англичани в бездната, от която не са излизали от 1966 година насам.

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И така оставаме тук, гледайки играч, който счупи безброй рекорди за клуба си, но в крайна сметка се провали за националния отбор. Международният успех е последната граница, която Кейн трябва да превземе. И изглежда, че моментът може би вече е отминал. През по-голямата част от мача с Аржентина нападателят остана странен страничен наблюдател. Статистиката му от мача не изглежда добре: 26 докосвания, девет успешни паса, един удар (блокиран) и нула докосвания в наказателното поле на съперника. Това обаче е може би малко несправедлива картина на играта, която Кейн показа като цяло.

Кейн изпрати отличен сезон на клубно ниво

В контекста на нещата това е изключително разочароващ, ако не и несправедлив, край на сезона. Кейн беше великолепен за Байерн Мюнхен, като отбеляза впечатляващите 58 гола във всички турнири. Нито един играч от Топ 5 първенствата не се изравни с неговия брой от 36 попадения в първенството. Той стана най-бързият играч на Байерн Мюнхен, достигнал 100 гола или асистенции. Байерн спечели шампионата с аванс от 16 точки, след като леко отпусна педала към края на кампанията, а накрая триумфира и за Купата на Германия. Съответно се появиха доста убедителни призиви за "Златната топка" в полза на английския нападател. Това бяха резултати, които Роберт Левандовски никога не е постигал. С такива статистически показатели той се доближаваше до нивото на Меси и Роналдо. Само по цифрите имаше доста убедителен аргумент той да стане първият англичанин след Майкъл Оуен, спечелил наградата. Но представянето на Байерн в европейските турнири донякъде попречи на шансовете му. Баварците се изправиха рамо до рамо срещу бъдещия шампион ПСЖ, но не успяха да осъществят обрат във втория мач и претърпяха поражение с 6:5 на 1/2-финалите.

Мондиал 2026 предостави възможност на Кейн

Световното първенство се очертаваше като своеобразен нов старт в неговите усилия. Самият Кейн призна, че е знаел, че силно представяне на американска земя би го върнало в надпреварата. През първите пет мача Кейн играеше точно така. Той отбеляза два гола срещу Хърватия, един срещу Панама, два срещу Конго и добави и асистенция срещу Мексико. Той и Джуд Белингам бяха двигателите на Англия. Всички останали просто си вършеха работата. "Златната обувка" също помага в такива случаи. А преди полуфинала в сряда Кейн изоставаше с два гола от Меси и Мбапе. Логично е, че Англия щеше да се нуждае от приноса му, за да продължи напред. Казано по-просто, Кейн беше готов да удари.

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Тъжното в случая? Това наистина може да е краят. Трансферът на Кейн в Байерн беше нещо като прераждане на кариерата му. Успехът му през първите два сезона в Германия, повече от всичко друго, беше доказателство за неговата легитимност. Кейн все още можеше да играе на високо ниво. Може би все още не е достигнал върха си. Той често е говорил за това, че изучава други спортове, и е изтъквал други спортисти за това колко добре се грижат за телата си. Кейн иска да се пребори с времето, а годините му в Байерн подсказват, че може да го направи... поне на клубно ниво.

Но международният футбол е толкова, толкова различен. Това не са дълги кампании, в които тактиката може да се коригира, а играчите да си вземат седмици почивка. Няма паузи, в които да се регулират минутите на игра, нито отменени мачове, за да се отпочинат уморените крака. Англия удължи подготовката си за Мондиал 2026, но дори и тогава тя продължи по-малко от два месеца. След дълъг сезон това на практика беше чист спринт. А Кейн, когато беше най-важно, не успя да се справи.

Наследството на Кейн в английския футбол

И ако това наистина е краят, тогава наследството на Кейн в английския футбол е странно. На първо място, той със сигурност е най-добрият нападател в историята на Англия. Ако продължи да играе, Кейн със сигурност ще надмине границата от 100 гола за националния отбор. Но провалите на големите турнири със сигурност ще засенчат неговото наследство. Той беше неефективен на Евро 2024 и пропусна решаваща дузпа в Катар през 2022 г. И дори да е играл в значително по-слаби състави на Мондиал 2018 и на Евро 2021, Кейн никога не е носил отбора на гърба си по начина, по който би трябвало да го прави играч с неговия талант. Рекордистите по отбелязани голове с постижения от това ниво - Меси, Роналдо, Пеле, Марадона, Анри - всички имаха голям трофей, с който да се похвалят. Кейн няма такъв. Кейн е имал турнири, в които е могъл да докаже величието си, но е видял как те му се изплъзват. Този турнир, с този разочароващ стил, изглежда като най-голямата пропусната възможност от всички. А сега може да доведе и до пропусната "Златна топка".

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