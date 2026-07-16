Калоян Методиев: Радев е лъжец и е приключил заради Украйна и бюджета (ВИДЕО)

Радев е лъжец и е приключил заради Украйна и бюджета. Това каза в предаването Студио Actualno политологът Калоян Методиев, бивш депутат и член на Изпълнителното бюро на партията на Корнелия Нинова “Непокорна България“: “Радев ще бъде жестоко ударен. Той е приключил. На първо място заради ваденето на третия олигарх от списъка. С абсурдни аргументи, че от това ни зависело метрото. А се оказа, че въпросният узбек е със санкции по Магнитски, със санкции отделно британски, със санкции канадски, австралийски, Нова Зеландия, не знам още къде. Че се води като глава на престъпен картел, олигарх руски. Че едната от фирмите му има нещо общо с българското метро. Е, добре, този човек утре ако изчезне какво става? Българското метро спира? Освен това от години вече българското метро се снабдява основно от “Сименс“ и от “Шкода“. Още: Връзки с мафията и "гръб" за военната машина на Путин: Олигархът, когото Румен Радев спаси от санкции

Престъпна измама

Това, което извършват прогресистите по заповед на Румен Радев е изцяло свързано с престъпна измама. И опит да се лъжат международни партньори, международни организации, електорат, граждани, институции. Т. е. става въпрос за престъпление, за измама, за една хронифицирана лъжа. Това е един лъжец. За радост, в президентството не можеше да се види, но сега, вече когато опира до реална политика, която е свързана с документи, с решения, с бюджет, с пари, нещо, което е свързано с живота на хората, не можеш 9 години, както беше в президентството, да лъжеш и да караш някой друг да ти върши мръсната работа, а ти да си целият в бяло.

Снимка БГНЕС

Тук лъсна цялата абсурдност на неговото управление и несъстоятелност на неговата личност.“ Още: Влиятелен руски Z-канал видя двуличие на Радев за Украйна: "Прави го за рейтинг"

Така Калоян Методиев коментира разминаването между премиера Румен Радев, който напусна в Париж Коалицията на желаещите, а външният министър Велислава Петрова-Чамова подписа дни след това в Киев декралацията в подкрепа на Украйна.

Бюджетът е погром

За бюджет 2026 политологът каза: “В случая имаме уникална ситуация: Имаме Европейска комисия налага процедура по свръхдефицит на този бюджет. Имаме БНБ. Гуверньорът каза, че е прокризисен. Той рядко дава интервюта , но беше категорично неговото послание. Омбудсманът – че е антисоциален. Още: "Политическа шизофрения": Денков атакува Радев за Украйна Всичко вътре е замразено и е погром върху социалните системи – майки, семейства и т. н. Фискалният съвет – погром срещу икономиката, прокризисен, дефицитът е извън контрол, дългова спирала. Влошават се всички възможни показатели с този бюджет и догодина в България ще е погром.“ Калоян Методев беше категоричен, че този бюджет трябва да бъде изтеглен. Политологът даде конкретни примери как през бюджета могат да се крадат милиони. Още – във видеоматериала. Още: Бюджет като мед: По брадата ни тече, в устата ни не влезе