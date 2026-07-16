На Англия ѝ трябва Христо Янев! Меси и Аржентина докосват безсмъртието | Точно попадение

Лионел Меси и Аржентина докосват безсмъртието, след като стигнаха до финал за защита на световната си титла. А вечният фаворит Англия отново ще трябва да се прибере с наведени глави на Острова и да се замисли дали Христо Янев нямаше да свърши по-добра работа от Томас Тухел! Да, дори до такова мнение се стигна в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg, посветено на Мондиал 2026.

Скалони или Тухел - кой допринесе повече за класирането на Аржентина на финал?

Епизод 19 бе почти изцяло посветен на това, което се случи в полуфиналния сблъсък между Англия и Аржентина. Големият въпрос: Лионел Скалони ли направи повече да спечели мача, или Томас Тухел направи повече да го загуби. Факт е, че резервите - и в двете посоки, решиха развоя на двубой, който в началото изглеждаше като равностоен. Накрая Аржентина показа, че притежава повече страст, повече психика и повече характер. И заслужено е на финал.

Лионел Меси вече си заслужи "Златната топка" на Мондиал 2026

Каквото и да се каже за Лионел Меси след този мач, ще бъде малко. 8-кратният носител на "Златната топка" се отчете с две асистенции и вече има 8 гола и 4 асистенции на турнира. А в студиото на "Точно попадение" са убедени - Меси вече спечели "Златната топка" за най-добър футболист на турнира, независимо какво се случи на големия финал срещу Испания. А там "Ла Фурия Роха" ще трябва да внимава за едно - да не позволи на Аржентина да им руши играта.

Какви бяха анализите на спортните журналисти Стефан Йорданов, Иво Вецев, Николай Илиев и Янко Станчев за полуфинала Англия - Аржентина и какви са очакванията им към последните два мача на турнира - гледайте в предаването в YouTube: