Доналд Тръмп останал шокиран от действията на Томас Тухел в 1/2-финала на Мондиал 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се присъедини към критиките срещу тактиката на Томас Тухел при загубата на Англия с 1:2 от Аржентина на 1/2-финала на Мондиал 2026. "Трите лъва" поведоха в резултата през второто полувреме, след което германецът се върна към схема с пет защитници и направи редица смени с дефанзивен характер. Въпреки наситената отбрана на Англия, аржентинците намериха празните пространства и отбелязаха две попадения в заключителните минути.

Тръмп също критикува тактиката на Тухел

Междувременно нападателят на "трите лъва" Хари Кейн също бе върнат назад, за да помага на защитниците да опазят минималния си аванс. Тези решения на Тухел предизвикаха вълна от критики от фенове и анализатори, а сега и Тръмп се присъедини към тях, като постави под въпрос защитната роля на Кейн през второто полувреме.

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"В Англия имат един страхотен играч, с когото съм играл голф. Това е Хари Кейн, който беше фантастичен", каза Тръмп. "Мисля, че беше грешка, когато го превърнаха в защитник. Какво знам аз за футбола? Те поведоха в резултата, а след това взеха най-добрия си играч и го сложиха в отбрана. Трябваше да играят малко по-офанзивно, нали? Но не, няма да се изказвам по въпроса - какво знам аз за треньорската работа? Но това беше малко необичайно."

Тухел бързо отхвърли критиките на Тръмп, когато по-късно му бяха споменати по време на пресконференция. Германският специалист отказа да поеме отговорност за загубата. Веднага след последния съдийски сигнал той бе категоричен, че това е бил най-добрият мач на "трите лъва" до момента. Ден по-късно той заяви, че не смените му, а ДНК-то на английския футбол е причината за поредния провал.