“България направи огромна грешка”: Изборните промени на Радев и нови съмнения в машините? Говори бивш шеф на ЦИК (ВИДЕО)

"Може да си навлека гнева на съгражданите ни извън страната, но - има проблем с район "Чужбина" и той е нормативния регламент. Не е измислен механизъм за отчитане на гласовете. Законът трябва да определи границите на изборния регион, да се определи броя мандати и тежестта на тези мандати като гласове. Район "Чужбина" не може да се въведе, защото няма правила - това е един популистки текст." Това обяви в ефира на Студио Actualno бившият председател на Централната избирателна комисия (ЦИК) Ивилина Алексиева-Робинсън по повод промените в Изборния кодекс, внесени от "Прогресивна България" и част от опозиционните партии.

Очаква се до края на юли обединения законопроект с изборни промени да бъде гласуван в пленарната зала. Сред сигурните идеи са връщането на 100% машинно гласуване във всички секции над 300 избиратели и отпадането на ограничение за брой секции в Турция и другите държави извън Европейския съюз. Като спорни моменти между управляващите и опозицията се очертават реформите, свързани с район "Чужбина" и забраната за огласяване на данни от социологически проучвания в хода на изборния ден в социалните мрежи.

"Честата промяна на изборното законодателство не е нещо добро, а и в България имаме негативна практика да правим промени в "12 без 5", в резултат на което обикновено изборите се произвеждат по-зле. Сега обаче нещата стоят по-различно - основните промени могат да влезнат в сила веднага. Тук не говорим за онова, което Венецианската комисия ни препоръчва, а именно - съществени промени да се правят поне година по-рано. Тази препоръка не се отнася към настоящите промени, защото машинното гласуване през 2021 г. вече се случи, хората са свикнали и са научени", обясни Алексиева в ефира ни.

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По думите й отпадането на ограничението за броя на секциите в Турция и държавите извън ЕС е конституционно нормативно и представлява завръщане към добрата традиция относно гласуването извън границите на страната ни.

Критики към машините?

По повод новите критики на ГЕРБ към премахването на хартиената бюлетина, които останаха единствени против идеята за въвеждане на 100% машинен вот, бившият шеф на ЦИК коментира:

"България направи една огромна грешка - обществено и политически се противопоставиха двата вида технологии и то толкова изострено и пристрастено, че обществото се раздели и така се срина доверието и към хартиената бюлетина, и към машинното гласуване. Изборните правила трябва да гарантират законосъобразни и честни избори. ... Когато се използва определена технология, трябва да е нормативно издържана. Управляващите с най-малко движение се опитват да постигнат най-добър резултат, но това невинаги е успешно и добро", каза още Алексиева.

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Източник: Ивайло Илиев/Actualno.com

В качеството си на бивш шеф на ЦИК тя предложи и още варианти и идеи за изборни реформи, които биха могли да залегнат в обсъжданията за следващото отваряне на изборния закон след президентските избори:

оптимизация на броя секции,

оптимизация и броя на избирателите в тях,

въвеждане на повече от една машина в секция,

отпадането на прага от 300 избиратели и др.

"Те обаче вече са съществени и изискват повече време - не са направени сега и това е разбираемо", каза още Алексиева.

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С цел повишаване на доверието в машинния вот изборният експерт препоръча след края на изборния ден да се осигури представително преброяване на разписките, но да се преброят по тяхното съдържание. "Според законовия текст сега броя разписки трябва да е равен на броя подписи и на броя гласове. Това не е достатъчно за доверието - нека се направи контролно преброяване на 1000 секции с цел да има сигурност у хората. Това е една малка мярка, която веднага ще има ефект. Втора мярка е за след изборите - на ЦИК да се възложи да проверят електронните дневници на 15-20 машини и да се види дали има външно въздействие. Сигурна съм, че няма да има установяване на следи, но това отново ще повиши доверието у хората", каза още тя.

Спорният статут на гласуването зад граница

"Може да си навлека гнева на съгражданите ни извън страната, но - има проблем с район "Чужбин" и той е нормативния регламент. Не е измислен механизъм за отчитане на гласовете. Законът трябва да определи границите на изборния регион, да се определи броя мандати и тежестта на тези мандати като гласове. Район "Чужбина" не може да се въведе, защото няма правила - това е един популистки текст", настоя още Алексиева.

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Относно идеята за повторното отваряне на ИК преди местните избори през есента на 2027 г., тя каза, че именно тогава ще е за конструктивен дебат без емоция, а със здрав разум с цел да имаме устойчиви промени, а не такива като сегашните. "Негатив на настоящите промени е скоростта на приемане, без обществено обсъждане. По-голямата защита на машинното гласуване можеше да стане елемент на този дебат, а не да казваме това на Народното събрание през медиите", подчерта още бившият шеф на изборния орган.

Какво е мнението й за новия състав на ЦИК и защо критикува тяхната експертиза - вижте във видеото.