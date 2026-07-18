Меси с огромно признание за Ламин Ямал преди големия финал: "Той е един от най-добрите в света!"

Капитанът на Аржентина Лионел Меси заяви, че е лудост да се изправи срещу Ламин Ямал във финала на Световното първенство в Северна Америка, след като е бил сниман с него, когато той е бил бебе. През 2007 година родителите на испанеца спечелила благотворителна фотосесия в Барселона, по време на която 20-годишният Меси държеше петмесечното им бебе. Тази снимка набра сериозна популярност през последните дни в контекста на предстоящия сблъсък за титлата между Испания и Аржентина.

Лионел Меси с признание за таланта на Ламин Ямал

Дни преди финала в Ню Джърси, Лионел Меси гостува на специално събитие с куп легенди от футбола, други спортове и големия екран. Емблемата на американския футбол Том Брейди бе сред присъстващите, като се възползва от възможността да попита аржентинеца за въпросната снимка. Меси каза: "Тази снимка е невероятна. Фактът, че и двамата играем на Световното първенство сега, е лудост." След това 39-годишният гений от Росарио даде своето мнение за представянето на испанеца. Мнозина определят Ямал като наследника на Меси в Барселона.

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Ето какво каза Меси за Ямал:

Ламин Ямал дебютира за Барселона на 15 години, а добрите му изяви му донесоха фланелката с №10 от Меси. Той помогна на Испания да спечели Евро 2024 и сега, на 19 години, може да стане най-младият играч, спечелил европейска и световна титла. Аржентинецът не скри възхищението си към младия талант, но също така предупреди, че няма да бъде оставен да покаже магията си на финала: "В момента той е един от най-добрите в света. Пожелавам му късмет, защото неговият успех ще бъде успехът на Барселона. Ще се опитаме да не му позволим да играе на най-високо ниво. Испания има страхотен отбор, не само него. Той е невероятен играч - световна звезда. На 19 години е и има цялата си кариера пред себе си. Пожелавам му всичко най-добро, но ще дадем всичко от себе си, за да не стане шампион този път."

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