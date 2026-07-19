Класиране по асистенции на Световното първенство 2026 - Олисе е №1! (ОБНОВЕНА)

Световното първенство в Мексико, САЩ и Канада ще бъде нещо невиждано досега - 3 държави, 39 дни, 48 отбора, 104 мача. На най-голямага футболна сцена ще излязат звезди от класа, които ще защитават цветовете на държавите си в безмилостна битка за титлата шампион на света. За някои това ще бъде последен мондиал, докато други за първи път ще се докоснат до магията на първенство от такъв мащаб.

Имената на Роналдо, Неймар, Меси, Ямал и Холанд изкачат на всички големи билборди, а зрителите на стадиона и пред екрана очакват с нетърпение виртуозните им попадения и отигравания. И макар головете да са акцента в надпреварата, дори за най-добрите, те не биха били възможни без асистенциите.

Кои са фаворитите за най-много асистенции на Мондиал 2026

Някои имена вече се откровят в борбата за най-много асистенции на Мондиала. На първо място няма как да не поставим Бруно Фернандеш. С неговите 21 асистенции за Манчестър Юнайтед и поставянето на нов рекорд за брой асистенции за един сезон във Висшата лига, португалецът е сред неизменните фаворити за оглавяването на класацията.

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Майкъл Олисе се нарежда до Фернандеш, след като направи изключителен сезон за Байерн. Френският национал записа 19 асистенции в 32 мача в Бундеслигата и бе избран за играч на сезона след поредната титла за Байерн.

Ламин Ямал пък продължава да демонстрира игра, която далеч надхвърля възрастта му. Испанецът направи 11 асистенции за Барса в тазгодишното издание на Ла Лига и въпреки противоречивия образ, който си изгради заради начина му на живот извън терена, той не спира да се налага като един от най-опасните нападетли в света.

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И докато за Ямал това е първо световно, за легендата Лионел Меси то ще е последно. Меси игра водеща роля в тима на "Интер Маями" в МЛС този сезон, като в последните си 14 мача е отбелязал 7 асистенции и зашеметяващите 12 гола. Меси ще навърши 39 по време на елиминациите на 24 юни и въпреки че вероятно ще бъде сред основните играчи на Аржентина, се повдигат доста въпроси около представянето му.

Най-много асистенции на Мондиал 2026 - класация

Майкъл Олисе (Франция) - 7 асистенции Бруно Гимараеш (Бразилия); Браим Диас (Мароко); Мартин Йодегор (Норвегия); Лионел Меси (Аржентина); Килиан Мбапе (Франция) - 4 асистенции Флориан Вирц (Германия); Андреас Шелдерюп (Норвегия); Роберто Алварадо (Мексико); Букайо Сака, Антъни Гордън (Англия) - 3 асистенции Йошуа Кимих, Дениз Ундав (Германия); Райън Гравенберх, Дензъл Дъмфрис, Крисенсио Съмървил (Нидерландия); Александър Исак, Виктор Гьокереш, (Швеция); Хулио Енсисо (Парагвай); Аясе Уеда (Япония); Крис Ууд (Нова Зенландия); Мохамед Салах (Египет); Бреел Емболо, Йоан Манзамби (Швейцария); Нейтън Салиба (Канада); Илиман Ндиайе (Сенегал); Усман Дембеле (Франция); Марк Кукурея, Дани Олмо (Испания); Леандро Тросар, Николас Раскин (Белгия); Деклан Райс (Англия) - 2 асистенции Ерик Лира, Луис Ромо, Хорхе Санчес, Хулиан Киньонес (Мексико); Хомам Ал Амин (Катар); Владимир Цоуфал, Александър Сойка (Чехия); Ли Кан-Ин, Хуан Ин-Бом (Южна Корея); Сеад Колашинац (Босна и Херцеговина); Промис Дейвид; Алекс Фрийман, Кристиан Пулишич, Малик Тилман (САЩ); Винисиус Жиниор, Лукаш Пакета, Раян, Габриел Магаляеш (Бразилия); Пол Окон-Енгстлър (Австралия); Натаниъл Браун, Феликс Нмеча, Надим Амири (Германия); Такефуса Кубо, Коки Огава, Кейто Накамура, Ко Итакура, Ритсу Доан (Япония); Вилфред Синго, Никола Пепе (Кот д'Ивоар); Лукас Бергвал (Швеция); Мохамед Кани, Мостафа Зико, Карим Хавес, Маруан Атия, Хайсем Хасан (Египет), Ремин Резаеян (Иран); Тим Пейн (Нова Зеландия); Адриен Рабио; Орелиан Чуамени, Брадли Баркола, Дезире Дуе, Дайо Упамекано (Франция); Садио Мане, Николас Джаксън, Абдулай Сек, Ламин Камара, Исмаила Сар, Пап Гей, Муса Ниакате (Сенегал); Давид Волфе, Патрик Берг (Норвегия); Амир Ал Амари (Ирак); Родриго Де Пол, Николас Гонзалес, Факундо Медина, Лисандро Мартинес, Алексис МакАлистър, Гонсало Монтиел, Лаутаро Мартинес; Хосе Лопес (Аржентина); Ксавер Шлагер, Давид Алаба, Конрад Лаймер, Михаел Грегориш (Австрия); Нур Ал Рауабдех, Ехсан Хадад (Йордания); Педро Нето, Жоао Кансело, Бруно Фернандеш, Рафаел Леао (Португалия); Артур Масюаку, Месшак Елия, Шансел Мбемба Мангулу (ДР Конго); Петар Сучич, Иван Перишич, Йосип Станишич, Матео Ковачич, Лука Модрич (Хърватия); Елиът Андресън, Джуд Белингам, Хари Кейн, Морган Роджърс, Маркъс Рашфорд, Еберечи Езе, Букайо Сака (Англия); Густаво Пуерта, Луис Диас, Кучо, Хуан Фернандо Куинтеро, Луис Суарес (Колумбия); Рубен Варгас, Рикардо Родригес (Швейцария); Коди Гакпо, Мемфис Депай, Върджил Ван Дайк, Тижани Райндерс (Нидерландия); Микел Оярсабал, Емерик Лапорт, Маркос Йоренте, Алекс Баена, Феран Торес (Испания); Максимилиано Араху (Уругвай); Иван Башич, Денис Хаджикадунич (Босна и Херцеговина), Жан-Кевин Дуверне (Хаити); Ашраф Хакими, Чади Риад, Суфиан Рахими; Хемсдин Талби, Ашраф Хакими (мароко), Чепанг Мореми (ЮАР); Педро Вите, Кевин Родригес (Еквадор); Ханибал Мейбри (Тунис); Баръш Йълмаз (Турция); Ромелу Лукаку, Тома Мюние; Тимоти Кастан (Белгия); Ърнест Нуама (Гана); Акмал Мозговой (Узбекистан); Риад Марез, Хосем Ауар (Алжир); Матиас Галарса (Парагвай); Райън Мендес (Кабо Верде) - 1 асистенция