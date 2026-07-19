Големият грешник и герой на Франция счупи феноменален рекорд на Пеле, устоял 56 години

Френската суперзвезда Майкъл Олисе влезе в историята на световното първенство по футбол! Крилото на Байерн Мюнхен записа седмата си асистенция по време на загубата на "петлите" с 4:6 от Англия в мача за третото място на Мондиал 2026. По този начин той постави нов рекорд за най-много асистенции в рамките на едно издание на турнира. Предишното върховно постижение принадлежеше на бразилската легенда Пеле на Световното първенство през 1970 година в Мексико - 6 голови подавания. Сега, 56 години по-късно, на върха на класацията стои ново име.

Олисе е №1 по асистенции в рамките на един турнир

Олисе записа първата си асистенция на американска земя в мача на Франция срещу Сенегал, като подаде на Килиан Мбапе за първия от трите гола на "петлите" този ден. След това той записа по две асистенции срещу Ирак и Швеция, което го доближи до дългогодишния рекорд. Подаванията му за деветия и десетия гол на Килиан Мбапе в турнира, отбелязани в зрелищния финал за бронза срещу Англия, му позволиха да изпревари бразилската легенда и да достигне седем асистенции.

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Изключителната форма на крилото на Байерн това лято е продължение на класните му изяви за клуба през сезон 2025/26, когато отбеляза 15 гола и 19 асистенции само в Бундеслигата, докато баварците спечелиха дубъл от шампионската титла и Купата на Германия. Олисе несъмнено бе една от суперзвездите в състава на Дидие Дешан на Мондиала в Северна Америка, а броят на асистенциите му доказва това. Той обаче остава един от грешниците за "петлите" заради представянето му в 1/2-финала и мача за третото място.

Атомната атака на Франция бе напълно потушена от испанската защита в 1/2-финала на Мондиала. Както Олисе, така и Килиан Мбапе, Усман Дембеле и Дезире Дуе, не успяха да предложат нищо интересно в предни позиции и получиха ниска оценка за представянето си. Въпреки двете си асистенции в мача за третото място срещу Англия пък Олисе пропусна три много добри възможности да отбележи и да върне "петлите" в битката за бронзовите медали.

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