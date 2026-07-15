Войната в Украйна:

Само за денонощие: Четвърта руска ракетна атака срещу Одеса (ВИДЕО)

15 юли 2026, 20:52 часа 545 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Само за денонощие: Четвърта руска ракетна атака срещу Одеса (ВИДЕО)

За четвърти път през последното денонощие Одеса е подложена на ракетна атака, отекнаха силни експлозии, съобщиха в местните канала в Телеграм. Четири ракети, изстреляни от акваторията на Черно море, се взривиха в Одеса, край градовете Черноморск и Южни към 19:50 ч. местно време (и българско), информират в Телеграм. Регионалните власти призовават всички жители да се укрият в бомбоубежищата. Въздушната атака продължава. Съобщава се за поразени цели.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

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Одеса ракетна атака война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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