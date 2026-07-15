Русия изтегля ПВО-то си от Арктика, за да опази рафинериите си

Русия изтегля системите си за противовъздушна отбрана от Арктика, оставяйки ключови военни съоръжения в Далечния север незащитени, в опит да се предпази от украинските атаки с дронове. Сателитни изображения показват, че Кремъл е премахнал системите за противовъздушна отбрана С-300 и С-400 от няколко стратегически съоръжения в Арктика, показва проучване на Радио "Свобода".

Катажина Зиск, професор в Норвежкия институт за изследвания на отбраната, отбелязва, че изчезването на много системи за противовъздушна отбрана от Далечния север на Русия показва "нарастващо несъответствие между обектите, които Русия трябва да защитава, и пусковите установки, прехващачите и обучения персонал, с които разполага".

Според Радио "Свобода", приблизително 60% от руските системи за противовъздушна отбрана С-300 и С-400 са били изтеглени от местоположенията, на които са били разположени преди нахлуването в Украйна през 2022 г. ПВО около руските силози за ядрени ракети и летищата за стратегически бомбардировачи в по-голямата си част обаче стоят непокътнати.

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Но пък повечето системи за противовъздушна отбрана, например, край авиобазата Рогачево на архипелага Нова Земя, са изтеглени от ракетната база.

Незащитен сега е и град Северодвинск на брега на Бяло море, където се строят и ремонтират руските ядрени подводници - там в продължение на десетилетия са били разположени системи за противовъздушна отбрана. Сателитни снимки потвърждават, че приблизително две дузини ракетни системи С-300 и С-400 са изчезнали от позициите в града. За сметка на това ПВО са се появили край петролната рафинерия в Саратов в югозападна Русия, която от началото на 2025 г. многократно бе атакувана от украинските дронове.

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