Капитанът на Манчестър Юнайтед разкри как Майкъл Карик преобрази “червените дяволи“

Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш говори за това как Майкъл Крик е преобразил “червените дяволи“. Португалецът сравни работата на англичанина с тази на предшественика му Рубен Аморим. Атакуващият халф си спомни и времената, когато Карик беше помощник на Оле Гунар Солскяер. В момента 44-годишният специалист изпълнява ролята на временен треньор на Манчестър Юнайтед, след като Рубен Аморим беше уволнен.

Бруно Фернандеш: “Бяхме близо до върха“

Ето какво каза Бруно Фернандеш пред “ Men in Blazers“: “Той промени някои играчи, позициите на някои играчи, опитваш различни формации и накрая започваш да вкарваш голове. По отношение на създаването на положения бяхме близо до върха, когато Рубен беше тук, но не успявахме да ги завършим и тогава вероятно бяхме един от най-добрите отбори в това да не допускаме отбори в наказателното си поле, но когато го правехме, допускахме повече голове. Започнахме да бъдем по-компактни, когато трябва да се защитаваме, и разбираме, че имаме моменти, в които трябва да страдаме, когато не сме в отличен момент, да речем.

“Намерихме начин да печелим мачове“

Не бих казал, че беше късмет, но беше добре за нас, че имахме два големи мача веднага (когато Карик пое поста). Мисля, че ако спечелиш срещу Ман Сити и след това трябва да се изправиш срещу Арсенал, които са начело в лигата и е много трудно да се играе на “Емирейтс“, можеш да си помислиш “ще бъде наред, сега играем страхотен футбол, ще спечелим“. Намерихме начин да печелим мачове, а понякога големите клубове трябва да намерят начин да печелят мачове, независимо дали е красиво или не.

“Той беше невероятен“

Тренирах с него, когато беше тук под ръководството на Оле Гунар Солскяер, а понякога играеше с нас като номер 6, за да вкарва топката между линиите, и беше страхотен. Като номер 10 искаш топката да дойде при теб възможно най-бързо. Той беше невероятен в синхронизирането на подаванията, контрола и самите подавания. Понякога не става въпрос за това да държиш топката толкова дълго, а за това да намериш съотборника си възможно най-свободен, за мен като номер 10 това е перфектно“.

