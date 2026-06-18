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Класиране на голмайсторите на Световното първенство 2026 - Кейн променя пристигна на Мондиала!

18 юни 2026, 1:06 часа 19907 прочитания 0 коментара

23-ото Световно първенство по футбол 2026 очаква новия носител на "Златната обувка" за най-много попадения в турнира! През изминалите 22 издания са отбелязани общо над 7000 гола от близо 1300 различни футболисти. Само 101 от тях обаче са отбелязали 5 или повече попадения на световни първенства. А рекордьорът с най-много голове на световни първенства е Мирослав Клозе, който има 16 попадения на сметката си - но неговото постижение беше изравнено от Лионел Меси, преди това първенство той имаше 13 гола.

Кой ще спечели "Златната обувка": Класация за най-много голове на Мондиал 2026

Много близо до тях са легенди като Роналдо и Герд Мюлер, които имат съответно 15 и 14. В опасна близост е и Килиан Мбапе от Франция, който имаше 12 гола преди началото на Световното 2026, а вече е с 14. Хари Кейн, Неймар и Кристиано Роналдо пък имат по 8 гола на световни първенства.

Килиан Мбапе

В Катар 2022 наградата "Златна обувка" отиде при Килиан Мбапе с 8 гола. В Русия 2018 пък Хари Кейн от Англия успя да спечели приза с 6 гола. През тази година обаче се очаква наградата да бъде спечелена с повече голове, тъй като турнирът е в нов формат от 48 отбора. Груповите фази ще позволят на големите фаворити да се развихрят в атака, а елиминационната фаза започва от 1/16-финали.

В тази статия ще можете да следите актуалното класиране при голмайсторите на Мондиал 2026:

  1. Лионел Меси (Аржентина) - 3 гола
  2. Фоларин Балогун (САЩ); Кай Хаверц (Германия); Ясин Аяри (Швеция); Елайджа Джъст (Нова Зеландия); Килиан Мбапе (Франция); Ерлинг Холанд (Норвегия); Хари Кейн (Англия) - 2 гола
  3. Буалем Хухи (Катар); Бреел Емболо (Швейцария); Хулиан Киньонес, Раул Хименес (Мексико); Ладислав Крейчи (Чехия); Хи-Чан Хуан, Хюн-Гю О (Южна Корея); Йово Лукич (Босна и Херцеговина); Кайл Ларин (Канада); Джовани Рейна (САЩ); Маурицио Прадо (Парагвай); Бреел Емболо (Швейцария); Исмаел Саибари (Мароко); Винисиус Жуниор (Бразилия); Джон Макгин (Шотландия); Нестори Иранкунда (Австралия); Конър Меткалф (Австралия); Феликс Нмека, Нико Шлотербек, Джамал Мусиала, Натаниъл Браун, Дениз Ундав (Германия); Върджил ван Дайк, Крисенсио Съмървил (Нидерландия); Кейто Накамура, Даичи Камада (Япония); Амад Диало (Кот д'Ивоар); Александър Исак, Виктор Гьокереш, Матиас Сванберг (Швеция); Емам Ашур (Египет); Абдула Ал-Амри (Саудитска Арабия); Максимилиано Араухо (Уругвай); Рамин Резаеян, Мохамад Мохеби (Иран); Брадли Баркола (Франция); Ибрахим Мбайе (Сенегал); Лео Йостигард (Норвегия); Айман Хюсеин (Ирак); Романо Шмид, Марко Арнаутович (Австрия); Али Олуан (Йордания); Жоао Невеш (Португалия); Йоан Уиса (ДР Конго); Мартин Батурина (Хърватия); Петар Муса (Хърватия); Джуд Белингам (Англия); Маркъс Рашфорд (Англия) - 1 гол

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Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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