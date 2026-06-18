Изненада: САЩ и Иран подписаха по-рано Меморандума за разбирателство, вижте пълния текст на документа

САЩ и Иран са подписали електронно споразумението за прекратяване на войната и то вече е в сила. Това съобщи израелският журналист Барак Равид от Axios. По-рано отново той потвърди, че американският президент Доналд Тръмп лично е подписал екземпляр на споразумението по време на вечеря с френския си колега Еманюел Макрон във Версайския дворец. Снимка на подписаното споразумение е била изпратена на иранците и посредниците от Пакистан. Първоначалите намерения бяха документът да бъде подписан на присъствена церемония в петък, 19 юни.

Същевременно говорителят на външния министър на Иран Исмаил Багаей потвърди, че няма да има среща за подписването на документа, каквито бяха първоначалните планове. „В момента, докато говоря с вас, текстът на Исламабадския меморандум вероятно вече е достигнал до президентите на Иран и Съединените щати за подпис. Съгласихме се, че документът между Иран и САЩ ще бъде подписан електронно. След като записката достигне до президентите на двете страни за подпис, всяко нейно нарушение ще носи по-висока цена. До този момент имаше планове преговарящите екипи да присъстват в Женева или Брюксел, но подписването е цифрово и няма да се провежда присъствена церемония“, уточни говорителят на Абас Арагчи.

По-рано Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че първоначално договорения срок от 60 дни не е ултимативен. „Не е проблем, ако стигнем до споразумение и след това, не ме интересува, важното е да се държат добре“, категоричен бе Тръмп.

Reporter: Do you see the 60 days as a deadline for a final agreement?



Trump: No, I don't. It could take longer. Just as long as they behave, I really don't care that much. pic.twitter.com/A3qDtiLKx0 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Иранската информационнна агенция Тасним публикува пълния текст на 14-точковия Меморандум за разбирателство от Исламабад между Съединените американски щати и Ислямска република Иран.

Вижте пълния текст на документа:

1. Съединените американски щати и Ислямска република Иран и техните съюзници в настоящата война, като подписват този Меморандум за разбирателство, обявяват незабавното и окончателно прекратяване на военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, и се задължават отсега нататък да не започват никаква война или военна операция един срещу друг, да се въздържат от заплаха или употреба на сила един срещу друг и да гарантират териториалната цялост и суверенитет на Ливан. Окончателното споразумение ще потвърди окончателното прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, и други разпоредби на този параграф.

2. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се задължават да зачитат взаимно суверенитета и териториалната си цялост и да се въздържат от намеса във вътрешните си работи.

3. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се ангажират да преговарят и да постигнат окончателно споразумение в рамките на максимум 60 дни, като срокът може да бъде удължен по взаимно съгласие.

4. Веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство, Съединените американски щати ще започнат премахването на морската си блокада и всякакви смущения или пречки срещу Ислямска република Иран и ще прекратят напълно морската блокада в рамките на 30 дни. През този период трафикът на плавателни съдове ще бъде пропорционален на броя на възстановения от Ислямска република Иран предвоенен трафик. Съединените американски щати се задължават допълнително да изтеглят силите си от близостта на Ислямска република Иран в рамките на 30 дни след окончателното споразумение.

5. След подписването на този Меморандум за разбирателство, Ислямска република Иран ще предприеме всички необходими мерки за безопасното преминаване на търговски кораби безплатно за срок от 60 дни само от Персийския залив до Оманско море и обратно. Трафикът на търговски кораби ще започне незабавно и, като се има предвид необходимостта от премахване на техническите и военните пречки и разминиране от страна на Ислямска република Иран, ще бъде възстановен в рамките на 30 дни. Ислямска република Иран ще проведе диалог със Султанат Оман, за да определи бъдещата администрация и морските услуги в Ормузкия проток, в дискусия с други крайбрежни държави от Персийския залив, в съответствие с приложимото международно право и суверенните права на крайбрежните държави от Ормузкия проток.

6. Съединените американски щати се ангажират с регионалните партньори да разработят окончателен, взаимно съгласуван план с най-малко 300 милиарда долара за възстановяване и икономическо развитие на Ислямска република Иран. Механизмът за изпълнение на този план ще бъде финализиран като част от окончателно споразумение в рамките на 60 дни. Всички необходими лицензи, освобождавания от отговорност и разрешения, необходими за съответните финансови транзакции, ще бъдат предоставени от Съединените американски щати.

7. Съединените американски щати се ангажират да прекратят всички видове санкции срещу Ислямска република Иран, включително резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, т.е. резолюциите на Управителния съвет на МААЕ, и всички едностранни санкции на САЩ, първични и вторични, в рамките на договорен график като част от окончателното споразумение. Ислямска република Иран и Съединените американски щати признават критичното значение на гореспоменатия въпрос за прекратяване на санкциите и изразиха намеренията си незабавно да разгледат тези въпроси в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие по тях.

8. Ислямска република Иран потвърждава, че няма да придобива или разработва ядрени оръжия. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се споразумяха да уредят въпроса за разпореждането с натрупания обогатен материал, съгласно механизъм, който ще бъде взаимно договорен в съответствие с графика, посочен в параграф седми, като минималната методология ще бъде смесване на уран на място под надзора на МААЕ. Двете страни също така се споразумяха да обсъдят въпроса за обогатяването и други взаимно договорени въпроси, свързани с ядрените нужди на Ислямска република Иран, въз основа на задоволителна рамка, договорена в окончателното споразумение. Окончателното споразумение ще потвърди разпоредбите на този параграф. Съединените американски щати и Ислямска република Иран признават критичното значение на гореспоменатите ядрени въпроси и изразяват намерението си незабавно да ги разгледат в преговорите, за да постигнат взаимно съгласие по тях.

9. В очакване на окончателното споразумение, Съединените американски щати и Ислямска република Иран се съгласяват да запазят статуквото. Ислямска република Иран ще запази настоящото статукво на ядрената си програма, а Съединените американски щати няма да налагат нови санкции и няма да разполагат допълнителни сили в региона.

10. Съединените американски щати се ангажират, че веднага след подписването на този Меморандум за разбирателство и до прекратяване на санкциите, Министерството на финансите на САЩ ще издава разрешения за износ на ирански суров петрол, петролни продукти и деривати, както и за всички свързани с тях услуги, включително банкови транзакции, застраховки, транспорт и други.

11. Съединените американски щати се задължават да предоставят изцяло за ползване замразените или ограничени средства и активи на Ислямска република Иран след прилагането на този Меморандум за разбирателство. Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще се споразумеят взаимно за процедурите, свързани с освобождаването на тези средства по време на преговорите. Тези средства, независимо дали са запазени в първоначалната сметка или са преведени, ще бъдат напълно използваеми за плащане на всеки краен бенефициент, посочен от Централната банка на Ислямска република Иран. Съответно, Съединените американски щати се задължават да издадат всички необходими лицензи и разрешения.

12. Съединените американски щати и Ислямска република Иран се споразумяват да създадат изпълнителен механизъм за наблюдение на успешното прилагане на този Меморандум за разбирателство и бъдещото спазване на окончателното споразумение.

13. След подписването на този Меморандум за разбирателство и при условие че започне прилагането на параграфи 1, 4, 5, 10 и 11 от него и продължи прилагането на тези мерки, Съединените американски щати и Ислямска република Иран ще започнат преговори относно окончателното споразумение, изключително по останалите параграфи.

14. Окончателното споразумение ще бъде одобрено с обвързваща резолюция [на Съвета за сигурност на ООН].