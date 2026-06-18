Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пълно класиране в груповата фаза на Световното първенство 2026 - силен старт за Англия!

18 юни 2026, 1:13 часа 25573 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде историческо по много причини. Една от тях е рекордният брой участници - цели 48. Съответно групите също ще бъдат най-многобройни в историята на световните първенства - 12. Освен това, за пръв път освен всички отбори, завършили на първо и второ място в групата си, осемте най-добри тима, завършили на трето място, също ще намерят мястото си на елиминациите. Това означава, че дори 1 победа в груповата фаза почти със сигурност ще осигурява класиране за елиминациите.

Мондиал 2026 започна на 11 юни с мач между домакина Мексико и ЮАР. А в тази статия ще можете да следите класирането груповата фаза.

Класиране в груповата фаза на Мондиал 2026

Група А

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Мексико

1

1

0

0

2:0

3

2

Южна Корея

1

1

0

0

2:1

3

3

Чехия

1

0

0

1

1:2

0

4

Южна Африка

1

0

0

1

0:2

0

 

Група B

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Канада

1

0

1

0

1:1

1

2

Босна и Херцеговина

1

0

1

0

1:1

1

3

Катар

1

0

1

0

1:1

1

4

Швейцария

1

0

1

0

1:1

1

 

Група C

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Шотландия

1

1

0

0

1:0

3

2

Мароко

1

0

1

0

1:1

1

3

Бразилия

1

0

1

0

1:1

1

4

Хаити

1

0

0

1

0:1

0

 

Група D

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

САЩ

1

1

0

0

4:1

3

2

Австралия

1

1

0

0

2:0

3

3

Турция

1

0

0

1

0:2

0

4

Парагвай

1

0

0

1

1:4

0

 

Група E

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Германия

1

1

0

0

7:1

3

2

Кот д'Ивоар

1

1

0

0

1:0

3

3

Еквадор

1

0

0

1

0:1

0

4

Кюрасао

1

0

0

1

1:7

0

 

Група F

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Швеция

1

1

0

0

5:1

3

2

Япония

1

0

1

0

2:2

1

3

Нидерландия

1

0

1

0

2:2

1

4

Тунис

1

0

0

1

1:5

0

 

Група G

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

Нова Зеландия 

1

0

1

0

2:2

1

2

Иран

1

0

1

0

2:2

1

3

Белгия

1

0

1

0

1:1

1

4

Египет

1

0

1

0

1:1

1

 

Група H

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Уругвай

1

0

1

0

1:1

1

2

 Саудитска Арабия

1

0

1

0

1:1

1

3

 Испания

1

0

1

0

0:0

1

4

 Кабо Верде

1

0

1

0

0:0

1

 

Група I

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Франция

1

1

0

0

3:1

3

2

 Норвегия

1

1

0

0

4:1

3

3

 Сенегал

1

0

0

1

1:3

0

4

 Ирак

1

0

0

1

1:4

0

 

Група J

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Аржентина

1

1

0

0

3:0

3

2

 Австрия

1

1

0

0

3:1

3

3

 Йордания

1

0

0

1

1:3

0

4

 Алжир

1

0

0

1

0:3

0

 

Група K

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Португалия

1

0

1

0

1:1

1

2

 ДР Конго

1

0

1

0

1:1

1

3

 Узбекистан

0

0

0

0

0:0

0

4

 Колумбия

0

0

0

0

0:0

0

 

Група L

МЯСТО

ОТБОР

ИМ

П

Р

З

ГР

ТОЧКИ

1

 Англия

1

1

0

0

4:2

3

2

 Панама

0

0

0

0

0:0

0

3

 Гана

0

0

0

0

0:0

0

4

 Хърватия

1

0

0

1

2:4

0

 

Световно първенство по футбол 2026
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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