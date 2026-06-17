Защо Делян Пеевски смени ръководството на ДПС? Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

Защо Делян Пеевски смени ръководството на ДПС? Знакови фигури, сред които Йордан Цонев, Хамид Хамид, Байрам Байрам, Станислав Атанасов и др., от понеделник вече не са в ръководния елит на движението. Това събитие коментира в предаването Студио Actualno проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател по политически комуникации, който е и директор политически анализи и прогнози в “Галъп“: “Ситуацията бих коментирал по следния начин, оглеждайки съвсем сериозно, разбира се и в исторически план, конюнктурен, в два аспекта: На първо място ясно е, че лидерството, такова, каквото бе, олицетворявано от Ахмед Доган, независимо от многото разцепления, или по-скоро пукнатини, които се получаваха по времето, когато той беше председател или почетен председател на ДПС.

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Загуба на власт и пространство

Онези негови лидери, които той изграждаше, в един момент се опитаха да съставят нови партии, които да го конкурират, но не успяха. Това лидерство се оказа различно този път. И поради причината, че макар и на ръба на закона, ДПС е по-скоро партия с основен електорат етнос. Не искам да я наричам етническа разбира се, защото може би не би било коректно, тъй като ако беше така, досега държавата да е направила нещо по въпроса.

Снимка БГНЕС

И на второ място логичният ход на загубата на поле, на пространство, на власт тогава, когато една структура е формирана като клиентелистка партия. Тогава, когато се провижда, даже бих казал в много близък план, такава коренна промяна на взаимоотношенията вътре в държавата и преразпределението на обществения ресурс, която ще обезкърви откъм финанси най-вече, възможност за преразпределение и оттам за потребяване на влияние за вътрешна употреба в партията.

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Пропуквания при силни сътресения

Казвам го, защото подобни актове на пропуквания, на отлюсправия, как се казваше едно време, имаше едни сини мравки, сме виждали винаги тогава, когато силни сътресения са сполетявали дори тези стандартни стари партии. Спомняте си, някои от тах дори вече не съществуват на картата. Със сигурност не в парламента. Много малки резултати, бих казал толкова пренебрежително малки, че чак обидни на избори. Говоря за НДСВ. Ако СДС самостоятелно се яви, за съжаление също може би ще инкасира изключително ниски резултати.

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Така че тези два процеса – лидерството не е това, което беше по времето на Ахмед Доган и конюнктурата, идващата нова партийна може би, впоследствие ако “Прогресивна България“ се форматира като партийна структура, власт.“

Проф. Стоянов коментира и първите стъпки във властта на мнозинството на Румен Радев. Според него новата власт не демострира особено висока компетентност и изостава в приоритетите за държавата.

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