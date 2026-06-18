Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

НА ЖИВО: Какво предвижда меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран?

18 юни 2026, 0:12 часа 270 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
НА ЖИВО: Какво предвижда меморандумът за разбирателство между САЩ и Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

В сряда Съединените щати публикуваха официалния текст на 14-точков меморандум за разбирателство с Техеран, в който се очертава дипломатическо споразумение, гарантиращо фонд за икономическо развитие на Иран в размер на 300 милиарда долара и налагащо незабавно прекратяване на военните операции в Ливан. Документът, озаглавен „Исламабадски меморандум за разбирателство“, беше оповестен публично от висш служител на американската администрация след натиск за публикуването му. Официалното подписване на споразумението е планирано за петък, което ще даде началото на 60-дневен срок за договаряне на финализирането на сделката.

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САЩ мирно споразумение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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