Илхан Кючюк открои същината на доклада за Северна Македония и настоя ЕС да реагира категорично за палежа (ВИДЕО)

Евродепутатът от "Обнови Европа" и председател на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент Илхан Кючюк видя в годишния доклад за напредъка на Северна Македония към ЕС "някои положителни тенденции", но в същото време "има и моменти, които показват явното отстъпление от демократичните стандарти и от върховенството на правото". "Борбата с корупцията и с организираната престъпност трябва да продължи", каза той пред камерата на Actualno.com на 17 юни, когато Европарламентът прие доклада за състоянието на евроинтеграцията на Скопие.

Още: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията

"Но ако ме питате за същината на тазгодишното послание на ЕС, то е следното: Европейският парламент настоява договорите да бъдат спазвани. Те се подписват именно с тази цел – да бъдат изградени върху тях добросъседски отношения, които да направят възможния разговор не просто за миналото, който е много по-сложен, а за бъдещето. И това минава през изпълнението на Преспанското споразумение, преди това на Охридското споразумение... и, разбира се, договора, който беше подписан между България и Северна Македония", каза Кючюк.

Снимка: Actualno.com

Българските евродепутати осъдиха палежа на автомобили на посолството ни в Скопие

"Осъдихме категорично, като български представители, палежа на дипломатическите автомобили пред българското посолство" в Северна Македония, добави още евродепутатът за горещия инцидент, разпалил отново напрежението между София и Скопие през последните дни.

"Това не бива да се повтаря в една цивилизована държава, каквито претенции има да бъде Северна Македония. Ще настояваме отговорът на Европейския съюз да бъде категоричен, защото езикът на омразата – ако не бъде пресечен, ако не се поставят рамки, не се направи забележка, не се предприемат конкретни действия – той ще се разрасне в обществото на всяка една държава. А виждаме, че през последните години Северна Македония неглижира този въпрос – точно обратното, политическият елит на най-високо ниво дава поощрения, дава напътствия и в същото време окуражава по един или друг начин тези посегателства. Резултатът е такъв, какъвто го виждаме днес", смята Илхан Кючюк.

"Трябват мерки, конкретика и политическо лидерство. Това е пътят, по който трябва да се върви. Противното означава връщане към миналото – към онези мрачни, мракобесни времена - и отдалечаване от Европейския съюз", категоричен е той.

Още: Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)