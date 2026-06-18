Тръмп: Украйна се справят много добре във войната, може да върна санкциите срещу руския петрол (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна „се справя доста добре“ във войната срещу Русия, въпреки значително по-големите ресурси на руската армия, предаде Clash Report. „Справят се доста добре. Русия е голяма страна, голяма... ами, знаете, тя има много по-голяма армия. Но украинците се държат много добре. Те имат отлични оръжия – не забравяйте, това е нашето оборудване. И наистина показват добри резултати“, каза той.

Trump on Ukraine:



Ukraine is doing pretty well. Russia has a much bigger military.



But Ukraine is doing well. They are holding their own.



They have great equipment with our equipment. Don't forget. pic.twitter.com/nYmbDTJZfu — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Тръмп отбеляза, че може да наложи отново петролни санкции срещу Русия, които преди това бяха спрени заради конфликта в Иран. „Да, може би ще ги върна. Исках да се уверя, че цената на петрола ще остане възможно най-ниска. Сега, когато цената на петрола падна толкова много, когато видите тези цифри – много са ниски – може би ще ги въведа отново. Благодаря ви“, каза американският президент.

Reporter: Sanctions on Russia—what are you going to do about that?



Trump: I may put them back on. pic.twitter.com/LWLDP98kU2 — Clash Report (@clashreport) June 17, 2026

Той повтори, че е провел „много добри“ телефонни разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски. Тръмп добави, че след това е провел продуктивен разговор с украинския президент за войната в Украйна на среща във Франция. „Вчера сутринта проведохме продуктивен разговор за войната в Украйна. Говорих с президента Путин, говорих с президента Зеленски, който беше там, и говорих с президента Путин по телефона. И нещо ще се случи – много хора, много войници губят войници, и двете страни губят много. Русия губи повече, защото е в настъпление, а когато си в настъпление във война, губиш повече. Съвсем просто е. Предоставих и актуализация на разговора си в неделя с президента Путин и изразих продължаващата си надежда. Проведох много добър разговор с президента Путин и много, много добър разговор с президента Зеленски. Мисля, че и двамата искат да направят нещо, просто не знаят как. Искат да го направят, просто не знаят как“, повтори Доналд Тръмп.