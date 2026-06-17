Българската традиция в Кипър продължава: Роден национал подписва с местен гранд

Кипърският гранд АЕК Ларнака е постигнал съгласие с Красава Ипсона за трансфера на българския младежки национал Иван Панков, като клубът ще плати 100 хиляди евро, за да го привлече, съобщава спортният сайт "24sport". Освен това досегашният му клуб Красава ще запази и 10 процента от правата на българина при евентуална следваща продажба. А българските футболисти имат история в Кипър, като някои големи имена са се подвизавали по тамошните терени.

Иван Панков преминава в АЕК Ларнака

20-годишният Иван Панков е роден в София. Той започва кариерата си в кипърския Еноси Неон Ипсона, преди да премине в Арис Лимасол, където в началото на януари 2022 става най-младият дебютант за отбора на 16 години, 2 месеца и 2 дни. С Красава Панков стана шампион на втора дивизия на Кипър, а тимът спечели историческа първа промоция в елита. Иван Панков направи дебют за младежкия тим на България до 21 години в европейската квалификация срещу Шотландия на 18 ноември 2025 година.

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Големи български имена са играли в Кипър

България е дала няколко големи имена на кипърския футбол, макар и за малко. Легендата на ЦСКА Спас Джевизов игра за Омония Никозия от 1984 г. до 1988 г., когато се пенсионира. Христо Йовов също е играл в Кипър - за Арис Лимасол и Аполон Лимасол през 2008 г. Настоящият футболист на ЦСКА 1948 Атанас Илиев също е играл в кипървския елит. Той се подвизаваше там с екипа на Анартосис от лятото на 2024 г. до лятото на 2025 г.

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