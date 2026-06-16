Една предизвестена смърт за Турция: Учи ли се Ердоган от Путин? Тайфур Хюсеин обяснява (ВИДЕО)

Реално опозицията в Турция не съществува. “Една предизвестена смърт” за Турция, ако цитираме класика Маркес.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Тайфур Хюсеин, коментирайки бъдещето на Република Турция в контекста на управлението на Реджеп Ердоган.

Когато Ердоган спечели с голямо мнозинство, вече се видя, че той може да обърне посоката за развитието на Турция. Неговият авторитаризъм постепенно започна да се усилва. Опозиционните медии са условно опозиционни, но те са с начертани червени линии, които не трябва да прекрачват. Бизнесът, съдът, образованието - всичко беше поставено под контрола на властта. След протестите в парка “Гези”, започнаха да излизат белезите на неговия авторитаризъм още по-видимо. Опитът за преврат беше изцяло възможност Ердоган да развие така наречената президентска република от турски тип, цитирам самият Ердоган, подчерта Хюсеин.

По думите му много странно е позиционирането на лидерите на опозицията, което фактически довежда до легитимирането на режима. Според Тайфур Хюсеин част от опозицията прави опити да се помирява с управляващите. С ареста на Екрем Имамоглу, който не беше изненада за анализаторите, Ердоган показа наказанието си.

Според журналиста протестът тогава на хората е трябвало да се насочи към двореца на Ердоган в Анкара и затвора край Силиври, където е позициониран кметът на Истанбул. Недоволните от управлението на Ердоган не са само кемалистите, каза още Хюсеин.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.