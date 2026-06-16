Сделката САЩ – Иран: Какво може да се обърка? Говори Иво Инджев (ВИДЕО)

Какво може да се обърка в сделката САЩ – Иран, ще потече ли пак петрол през Ормузкия проток? Тези въпроси в предаването Студио Actualno коментира журналистът и блогър Иво Инджев, който е бил е главен редактор на в. “Демокрация“, директор на БТА, телевизионен водещ на предаването “В десетката“ и вицепрезидент на Асоциацията на европейските журналисти: “Никой не може да разбере дали е сделка, или не. Имаше такова телевизионно предаване. Меморандум е да кажем една от най-ниските степени на дипломатическо договаряне след например писмо за намеренията, нещо от този род. И е някъде там в диапазона на Санстефанския предварителен договор, за който всички знаят предварително, че той не е окончателен и че няма международна тежест.

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В случая сме още на този етап. Че е опит за сделка от страна на сделкаджията особено, който написа такава книга даже, “Изкуството на сделката“, Доналд Тръмп, няма никакво съмнение. Проблемът е само в това, че ние не можем да се ориентираме лесно, защото както американски журналисти успяха да преброят, той 38 пъти оповести тази сделка за приключила, девет пъти каза “победа“. И сега вече този път е съвсем победа и съвсем сделка.“

Да не стане по-беда?

“Да, има такава опасност, аз съм правил тази игра на думи, защото зависи от каква гледна точка се подхване разговорът. Във всички случаи в Ормузкият проток не се случва нещо по-добро от онова, което съществуваше преди тази война. Която той избягва да нарича даже война.

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Все пак е по-добре да имаш неясен мир, отколкото една ясна война, която изправяше косите на световната общност, поне тази част от нея, която си дава сметка, колко е опасно да се прекъсне един такъв търговски път, като Ормузкия проток.

По който преминава една съществена част от световната търговия със стратегическата суровина. И не само това. Значи винаги има опасност от ескалация, която всъщност се случи. Уникалното на тази война беше, че Иран удари по няколко съседни държави, които не бяха преки участници във войната. И оказа натиск. Всъщност голяма част от причините да се стигне до това предварително споразумение, или както да го наречем, сега в момента меморандум, беше натискът на петролните държави в Близкия Изток, построени върху едни пясъци в буквалния и в преносния смисъл на думата. И с едни стъклени небостъргачи, на които един дрон им трябва, както се казва.

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Те получиха повече от един дрон, но все пак успяха с американска и с израелска помощ накрая, да отразят основната част от иранските атаки.“

Има много въпросителни по тази сделка, каза Иво Инджев и напомни, че Изаел заяви, че не иска да го смятат за част от сделката. Журналистът изрази скептицизъм, че Иран ще се откаже от ядрената си програма.

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