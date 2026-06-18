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6-голово шоу беляза "отмъщението" на Англия срещу Хърватия! Кейн е №1 за "трите лъва" на световни първенства

18 юни 2026, 1:00 часа 627 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
6-голово шоу беляза "отмъщението" на Англия срещу Хърватия! Кейн е №1 за "трите лъва" на световни първенства

Отборите на Англия и Хърватия оправдаха очакванията и направиха истинско шоу в срещата им от група L на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Трите лъва" успяха да си отмъстят за 1/2-финала на Мондиал 2018, когато "шахматистите" ги отстраниха с гол в продълженията, и постигнаха успех с 4:2. Капитанът Хари Кейн отбеляза две попадения, като по този начин се изравни с Гари Линекер (10) на върха в класацията за най-много голове за Англия на световни първенства. 

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"Шахматистите" започнаха по-активно срещата, но скоро Англия пое инициативата и първа погледна към съперниковата врата. Хари Кейн отправи опасен удар, след който последва корнер. Хърватската защита не се справи добре с изчистването, което позволи на Нони Мадуеке да поеме топката. Лука Модрич също не се ориентира добре и изрита крилото на Арсенал, което доведе до дузпа в полза на "трите лъва". Кейн застана зад топката и стреля, но Доминик Ливакович успя да спаси. Оказа се, обаче, че стражът е бил с двата си крака пред голлинията, което позволи на Кейн да поправи грешката си и от втория опит изведе Англия напред в резултата.

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Хари Кейн, Англия Хърватия

След четвърт час игра и хърватите имаха претенции за дузпа, след като Муса бе поизбутан от Джеймс, но те не бяха уважени. Последваха по-спокойни минути, след които се стигна до изравнителния гол. Лука Сучич се справи с Джон Стоунс и подаде на Мартин Батурина, който прати топката в далечния ъгъл на Джордан Пикфорд за 1:1. Само шест минути по-късно Кейн върна преднината на Англия, след като се разписа с глава след изпълнение на корнер. По всичко изглеждаше, че "трите лъва" ще се оттеглят на почивката с аванс, но хърватите не бяха казали последната си дума за полувремето. В самия край на добавеното време Петар Муса намери мрежата на Пикфорд след удар от въздуха за 2:2.

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Второто полувреме започна по-силно за "трите лъва", които излязоха от тунела в търсене на победата. Това си пролича само 2 минути по-късно, когато Джуд Белингам премина хърватската защита и стреля в далечния ъгъл за 3:2. Явно шокирани от попадението, хърватите допуснаха още две много опасни ситуации в наказателното си поле, които, за тяхно щастие, бяха неуспешни. Доминацията на "трите лъва" продължи, като Ливакович бе единствената причина резултатът да не е далеч по-фрапантен. Хърватският страж спаси редица удари на Нико О'Райли, Кейн, Деклан Райс и Антъни Гордън. Той все пак не успя да предпази мрежата си от четвърти гол, който бе дело на Маркъс Рашфорд за крайното 4:2 в полза на Англия.

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Англия отбор Хърватия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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