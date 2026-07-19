Кога и къде да гледаме Никола Цолов в основното състезание за Гран при на Белгия?

В момента Никола Цолов е недостижим. Той взе две пореедни победи в последните основни състезания във Формула 2 и има огромна преднина на на първото място в генералното класиране. Вчера той завърши четвърти в спринта, което му донесе още точки в актива. А днес, на 19 юли, Българския лъв ще излезе за трета поредна победа в основното състезание за Гран при на Белгия.

Гран при на Белгия: Начален час и ТВ

Последните кръгове във Формула 2 са повече от добри за Никола Цолов. В Австрия той взе победата, което го доближи до тогава първия Габриеле Мини. Но след Великобритания, Българския лъв няма равен. На "Силвърстоун" той взе двойна победа, като се качи на най-високата стълбичка на подиума и след спринта, и след основното състезание. Стигна до 141 пункта и си върна първото място в генералното класиране. Така в Гран при на Белгия Цолов излиза за трета поредна победа.

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Кога можем да гледаме Никола Цолов в основното състезание?

След четвъртото място в спринта вчера, Никола Цолов вече има 146-точков актив. Втори в подреждането е Габриеле Мини със 124 пункта. Българския лъв може да увеличи преднината си в основното състезание за Гран при на Белгия, което е насрочено за 11:00 ч. българско време.

Коя телевизия ще предава основното състезание за Гран при на Белгия?

Основното състрезание за Гран при на Белгия ще бъде излъчвано пряко в българския телевизионен ефир. А каналът, по който ще бъде предавано е Diema Sport 3. Ако нямате възможност да гледате основното състезание на Никола Цолов на живо, то може да намерите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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