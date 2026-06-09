САЩ не пуснаха на границата топ рефер от Африка дни преди Световното

Съдия номер 1 в Африка за 2025 година Омар Артан, който трябваше да бъде арбитър на срещи от Световното първенство, не бе допуснат да влезе в САЩ. Въпреки, че сомалиецът е избран в листата на ФИФА, митническата и гранична служба не позволи преминаването му и го задържа за "допълнителна проверка" на международното летище в Маями. Артан трябваше да бъде първият футболен рефер от Сомалия, който да ръководи мачове от Световно първенство.

Въпреки валидните си документи Омар Артан не бе допуснат да влезе в Щатите

"След проверката пътникът, съдия на Световното първенство, беше определен като недопустим поради опасения, свързани с проверката, и му беше отказано влизане", казват в изявлението си агенцията за граничен контрол. Никъде обаче не се посочва какви са тези опасения.

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Омар Артан е притежавал валидна виза и допламатически паспорт, които обаче не се оказват достатъчни за влизането му в Щатите, където от 9 юни миналата година Сомалия фигурира в списъка на "напълно забранените" страни за достъп до САЩ. Въпреки това правителството може да прави изключения.

Медиите в Сомалия веднага отразиха недоволството на старши съветника в Министерството на младежта и спорта на Чиче Аден Абешир.

"Артан е сред най-уважаваните съдии в Африка и заслужава подкрепата на цялата футболна общност. Отказът да му бъде разрешен достъп до Съединените щати и възпрепятстването му да съдийства насрочените мачове нанася вреда не само на него лично, но и подкопава ангажимента на футбола към справедливост, заслуги и духа на честната игра", заяви Абшир.

Сомалия не е едниствената страна, която среща трудности при влизането в САЩ преди Мондиал 2026. Най-много недопуснати хора има от Иран. Играчите на иранския национален тим получиха визи, но от федерацията заявиха, че на 14 длъжностни лица е било отказано издаването на документи за достъп до територията на едната от страните домакини. Световното първенство започва след два дни (11 юни) и ще продължи до 19 юли, а ФИФА работи по въпроса с достъпа на Артан.

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