Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Манчестър Юнайтед удари сензацията на сезона и влетя в топ 3 на Висшата лига

15 март 2026, 18:28 часа 378 прочитания 0 коментара
Манчестър Юнайтед спечели срещу сензацията на сезона Астън Вила с 3:1 в директен сблъсък за третото място. В двубоя от 30-ия кръг на Висшата лига първата част завърши без голове, но малко след подновяването на играта Каземиро изведе "червените дяволи" напред в резултата. Рос Баркли успя да изравни за тима от Бирмингам в 64-тата минута. Реакцията не закъсня. Матеус Куня върна аванса на Юнайтед. В 81-вата минута Бенямиш Шешко сложи точка на спора. Така отборът на Майкъл Карик вече еднолично е на трета позиция с 54 точки - с три повече от Астън Вила, който е четвърти.

Груев игра за Лийдс

Междувременно българският национал Илия Груев влезе като резерва за Лийдс на полувремето при равенството с Кристъл Палас в Лондон - 0:0. Това стана след като в добавеното време на първата част Габриел Гудмундсон от йоркширци бе изгонен с директен червен картон. Така на почивката мениджърът Даниел Фарке направи двойна смяна.

Груев се появи на мястото на нападателя Лукас Нмеча. Българинът имаше по-дефанзивни задачи през втората част и се справи добре. В 78-ата минута Джеферсон Лерма от домакините вкара топката в мрежата, но страничният съдия бе вдигнал флага за засада. Лийдс е на 15-а позиция с 32 точки, Кристъл Палас е едно стъпало по-високо, но с цели 37.

Нотингам Форест и Фулъм също не си отбелязаха - 0:0. Гол на Дан Ндойе не бе зачетен заради засада. Нотингам е на 17-о място с 29 точки, колкото има и Уест Хям, който е първият тим под чертата. Фулъм е на безопасната 11-а позиция с 41 точки.

ОЩЕ: 16-годишен блести при "шампионска" победа на Арсенал, грешки на Сити и Челси (Резултати)

Джем Юмеров Отговорен редактор
Астън Вила Манчестър Юнайтед Висша лига Лийдс Илия Груев
