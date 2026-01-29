"Някой не е спал днес": Уж скандална прогноза, но се оказа вярна - Моуриньо победи Реал Мадрид! (ВИДЕО)

Кой би предположил, че Бенфика ще успее да победи Реал Мадрид в съдбоносен мач в Шампионска лига? И то на фона на проблемите на португалския клуб в родното първенство! Е, главният спортен редактор на Actualno.com Стефан Йорданов не се поколеба да прогнозира победа за Бенфика в последния епизод на предаването "Точно попадение". И макар неговите колеги да се усъмниха, че е дошъл "недоспал" в студиото, Стефан се оказа прав - Бенфика на Жозе Моуриньо успя да победи!

Да прогнозираш победа на Бенфика над Реал Мадрид се изисква класа!

Португалският гранд се наложи над Реал Мадрид с 4:2 като домакин, като се нуждаеше от много късен четвърти гол на своя вратар, за да може да се пребори за място в топ 24 и класиране за плейофите. Това пък изхвърли Реал Мадрид от топ 8 на Шампионска лига и "кралете" също ще трябва да играят плейофи, където ще срещнат или Бенфика, или Бодьо/Глимт. После пък "кралете" потенциално може да срещнат Манчестър Сити.

Още: Арне Слот вбеси феновете на Ливърпул с коментар, който звучи неуважителен към Юрген Клоп

"В мишената": Прогнозите на седмицата

В сегмента "В мишената", в който спортните журналисти на Actualno.com дават прогнози на футболни мачове, Стефан Йорданов единствен прогнозира победа за Бенфика. Не успя да познае точния резултат, като даде прогноза от 2:1 за португалците, но поне позна крайния изход - за разлика от Бойко Димитров, Джем Юмеров и Николай Илиев, които прогнозираха победи на Реал, съответно с резултати 2:1, 2:0 и 3:1.

"Ууу, Жозе Моуриньо... ще наказва! Моуриньо е доказал в Шампионска лига, че може да играе сериозно, така че 2:1 за Бенфика от мен", заяви Стефан Йорданов. "Божеее... 0:2 в полза на мадридчани е моята прогноза", отговори му Джем Юмеров. Малко по-късно той се обърна към Стефан с думите, че "не е спал днес" по повод друга "скандална" прогноза на Стефан, този път от Висшата лига.

Още: Килиан Мбапе подобри рекорд на Кристиано Роналдо и критикува всички в Реал Мадрид

Гледайте "В мишената" с прогнози на футболни мачове в предаването "Точно попадение" в YouTube: