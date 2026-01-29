Килиан Мбапе подобри рекорд на Кристиано Роналдо и критикува всички в Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави рекорд в Шампионската лига, като подобри постижението на португалеца Кристиано Роналдо по най-много голове в групова или обща фаза на турнира. Въпреки индивидуалния си успех французинът даде критичко интервю след загубата на "кралете" от Бенфика и оставането извън топ 8 в турнира. Мбапе не е доволен от постоянството и борбеността в редиците на "белия балет".

Мбапе: Липсва ни постоянство в играта

Той е отбелязал 11 попадения в седем мача досега през кампанията. През сезон 2015/2016 Роналдо се разписа 10 пъти в груповата фаза за Реал Мадрид. Важно е да уточним, че от 2024/2025 Шампионската лига се разшири до 36 отбора. Преди това турнирът се състоеше от 32 клуба, разделени в осем групи, във всяка от които се играеше по шест мача.

35 goals in all competitions for Real Madrid this season for Kylian Mbappé. ✨ pic.twitter.com/OnbwisjlRB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026

„Нямам ясно обяснение. Липсва ни постоянство в играта и това е проблем, който трябва да решим. Не можем един ден да сме на ниво, а на следващия – не. Това не е характеристика на шампионски отбор. Не е въпрос на класа, не е въпрос на тактика. Въпрос е на това да имаш повече желание. Не се видя да излезем на терена, сякаш животът ни зависи от този мач. Не показахме това, което можем“, заяви Мбапе.

„Заслужаваме да сме в тази ситуация. Бенфика беше по-добрият отбор. Малко боли, че ще имаме тези плейофни мачове, защото искахме да си починем. Това, което видяхме днес, не е нормално. Четвъртият гол е просто срам; всъщност и третият не промени нищо, освен че добави малко срам от това, че ги допуснахме. Трябва да променим това, защото идвахме след три мача на добро ниво“, каза още французинът.

