29 януари 2026, 09:48 часа 254 прочитания 0 коментара
Килиан Мбапе подобри рекорд на Кристиано Роналдо и критикува всички в Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе постави рекорд в Шампионската лига, като подобри постижението на португалеца Кристиано Роналдо по най-много голове в групова или обща фаза на турнира. Въпреки индивидуалния си успех французинът даде критичко интервю след загубата на "кралете" от Бенфика и оставането извън топ 8 в турнира. Мбапе не е доволен от постоянството и борбеността в редиците на "белия балет". 

Мбапе: Липсва ни постоянство в играта

Той е отбелязал 11 попадения в седем мача досега през кампанията. През сезон 2015/2016 Роналдо се разписа 10 пъти в груповата фаза за Реал Мадрид. Важно е да уточним, че от 2024/2025 Шампионската лига се разшири до 36 отбора. Преди това турнирът се състоеше от 32 клуба, разделени в осем групи, във всяка от които се играеше по шест мача.

„Нямам ясно обяснение. Липсва ни постоянство в играта и това е проблем, който трябва да решим. Не можем един ден да сме на ниво, а на следващия – не. Това не е характеристика на шампионски отбор. Не е въпрос на класа, не е въпрос на тактика. Въпрос е на това да имаш повече желание. Не се видя да излезем на терена, сякаш животът ни зависи от този мач. Не показахме това, което можем“, заяви Мбапе.

„Заслужаваме да сме в тази ситуация. Бенфика беше по-добрият отбор. Малко боли, че ще имаме тези плейофни мачове, защото искахме да си починем. Това, което видяхме днес, не е нормално. Четвъртият гол е просто срам; всъщност и третият не промени нищо, освен че добави малко срам от това, че ги допуснахме. Трябва да променим това, защото идвахме след три мача на добро ниво“, каза още французинът.

Джем Юмеров
