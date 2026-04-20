Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Носител на „Златната топка“ за звезда на Байерн: Той е сред фаворитите за отличието – не в бъдеще, а тази година

20 април 2026, 15:42 часа
Снимка: Getty Images
Френското крило на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе, който направи страхотни мачове срещу Реал Мадрид в четвъртфиналите на Шампионската лига, е един от фаворитите за спечелване на „Златната топка“. Това заяви лауреатът за 2000 година Луиш Фиго, който е бивша звезда именно на Реал Мадрид.

Майкъл Олисе прави невероятен сезон

„Той е невероятен играч, направи разликата в мачовете с Реал. Прави изключителен сезон и е сред фаворитите за „Златната топка“, не в бъдеще, а тази година“, заяви португалецът преди церемонията по връчването на наградите „Лауреус“ в Мадрид, предаде АФП.

Луиш Фиго

„Мисля, че е страхотна изненада, не само като индивидуално ниво, но и заради всичко, което прави за отбора. За всички фенове и хора, които обичат красивия футбол. Удоволствие е да се гледа как играе“, вярва Фиго.

Запитан за възможността Олисе да премине в Реал Мадрид, Фиго заяви, че това би било „трудна операция“, защото ръководителите на Байерн са затворили вратата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Златната топка Луиш Фиго
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес