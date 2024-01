Официално: Шави напуска Барселона след поредния гаф

"Ще напусна Барселона през юни. Достигнахме точка, от която няма връщане назад. Време е за смяна. Като човек от този отбор, смятам, че е време да си тръгна. Говорих с борда и клуба днес. Ще напусна Барселона на 30-и юни", заяви Шави, който забави появяването си пред медиите. Причината е среща с президента на испанския гранд - Жоан Лапорта.

Would you still leave if you won the Champions League?



Xavi: "Yes."



Do you think the club would be better if you leave?



Xavi: "Yes."



Do you not want to add anything else?



Xavi: "No." pic.twitter.com/pKY99k4Y88