Падна голям рекорд в италианския футбол, а се задава такъв и в английската Висша лига

Федерико Димарко счупи рекорда за най-много асистенции в италианската Серия А. Левият флангови футболист на Интер стори това прри равенството 2:2 срещу Торино. Той се отчете с две асистенции в мача, като първо подаде за гола на Маркъс Тюрам през първото полувреме, а след това асистира и на Ян Бисек през втората част, за да може да достигне общо 18 асистенции в класацията на Серия А.

Интересното е, че според статистиката на Opta, Димарко трябва да има 17 асистенции, а не 18, както показва статистиката на Серия А. Причината е една негова асистенция при победата с 3:0 над Болоня през есента, когато след негово подаване топката претърпя голям рикошет. Серия А обаче му го зачита за асистенция, с което официалният брой голови подавания на Димарко за сезона е 18.

🇮🇹🥇 This is the moment Federico Dimarco (28) broke the RECORD for the most assists in single Serie A season! 17 assists and counting for him. 🪄 pic.twitter.com/Njv6wvo2IN — EuroFoot (@eurofootcom) April 28, 2026

Мистичната асистенция, която някои му я броят, а други - не

Досегашният рекорд за най-много асистенции в рамките на един сезон в Серия А бе Алехандро Гомес, който се отчете с 16 голови подавания с екипа на Аталанта през сезон 2019/20. До края на сезона Интер има още четири мача за изиграване, в които Димарко може да добави още асистенции. Иначе тимът е на една победа от това да си гарантира и математически титлата в Серия А, тъй като води с цели 10 точки пред втория Наполи.

Иначе рекорд за най-много асистенции може да падне и в английската Висша лига, където футболистът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш се доближи на само една асистенция от абсолютния рекорд.