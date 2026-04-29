Падна голям рекорд в италианския футбол, а се задава такъв и в английската Висша лига

29 април 2026, 9:52 часа 338 прочитания 0 коментара
Федерико Димарко счупи рекорда за най-много асистенции в италианската Серия А. Левият флангови футболист на Интер стори това прри равенството 2:2 срещу Торино. Той се отчете с две асистенции в мача, като първо подаде за гола на Маркъс Тюрам през първото полувреме, а след това асистира и на Ян Бисек през втората част, за да може да достигне общо 18 асистенции в класацията на Серия А.

Димарко счупи рекорда за най-много асистенции в Серия А

Интересното е, че според статистиката на Opta, Димарко трябва да има 17 асистенции, а не 18, както показва статистиката на Серия А. Причината е една негова асистенция при победата с 3:0 над Болоня през есента, когато след негово подаване топката претърпя голям рикошет. Серия А обаче му го зачита за асистенция, с което официалният брой голови подавания на Димарко за сезона е 18.

Мистичната асистенция, която някои му я броят, а други - не

Досегашният рекорд за най-много асистенции в рамките на един сезон в Серия А бе Алехандро Гомес, който се отчете с 16 голови подавания с екипа на Аталанта през сезон 2019/20. До края на сезона Интер има още четири мача за изиграване, в които Димарко може да добави още асистенции. Иначе тимът е на една победа от това да си гарантира и математически титлата в Серия А, тъй като води с цели 10 точки пред втория Наполи.

Иначе рекорд за най-много асистенции може да падне и в английската Висша лига, където футболистът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш се доближи на само една асистенция от абсолютния рекорд.

Стефан Йорданов
Интер Серия А Федерико Димарко
