Шампионът оцеля! Аржентина трепери до края, но обърна Египет и продължава защитата на титлата си!

Аржентина продължава защитата на световната си титла, след като победи Египет с 3:2 в мач от 1/8-финалите на Мондиал 2026 и така се класира за четвъртфиналите на турнира. „Гаучосите“ губеха с 0:2 в резултата до 79-ата минута, но успяха да направят знаменит обрат с голове на Кристиан Ромеро, Лионел Меси и Енцо Фернандес. За „фараоните“ точни бяха Ясер Ибрахим и Мостафа Зико. През първото полувреме пък Меси пропусна дузпа, докато малко след началото на втората част гол на Египет не бе зачетен заради засада.

Египет показа страхотен футбол

𝐖𝐄'𝐑𝐄 𝐓𝐇𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄 𝐐𝐔𝐀𝐑𝐓𝐄𝐑𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐒! 🏆



🇦🇷 Argentina 3 🆚 2 Egypt 🇪🇬



⚽ 79' C. Romero

⚽ 83' L. Martínez

⚽ 90' + 3’ E. Fernández pic.twitter.com/guVKHqRR6e — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 7, 2026

Двубоят стартира доста равностойно и в първите минути двата тима рядко стигаха до нещо по-опасно пред вратата на съперника. Около четвърт час след началото на срещата Египет успя да поведе. Маруан Атия центрира отлично в наказателното поле на Аржентина, където Ясер Ибрахим бе на добра позиция и с глава матира Емилиано Мартинес. Само 5 минути по-късно „гаучосите“ получиха право да изпълнят дузпа. Наказателният удар бе даден за нарушение срещу Николас Таляфико. Зад топката застана Лионел Меси, който стреля в десния ъгъл на вратата на Мостафа Шобеир спаси.

Аржентина вдигна оборотите и в 28-ата минута стражът на Египет отново трябваше да се намесва след опасен удар с глава на Алексис Мак Алистър. „Гаучосите“ бяха много близо до гол в 31-ата минута, когато Меси стреля от фаул, но топката срещна десния страничен стълб на африканската врата. Малко преди края на редовното време на първата част отново Шобеир спаси „фараоните“ от сигурно попадение, след като успя да отрази удара на излезлия сам срещу него Хулиан Алварес.

След почивката паднаха четири гола

LIONEL ANDRÉS MESSI 🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐 pic.twitter.com/YuCa0gsDEI — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 7, 2026

След почивката аржентинците продължиха да търсят начин да стигнат до изравнително попадение. Мостафа Шобеир обаче бе на много високо високо ниво и спаси удари на Родриго де Пол и Леандро Паредес. Близо час след старта на мача Египет вкара втори гол чрез Зико. Попадението обаче не бе зачетено заради нарушение на Атия срещу Лисандро Мартинес в изграждането на атаката. В 67-ата минута Египет шокира Аржентина за втори път. „Фараоните“ организираха бърза контраатака, при която Хайсем Хасан намери Мостафа Зико на добра позиция и той не остави никакви шансове на Емилиано Мартинес.

Десетина минути преди края на редовното време „албиселесте“ все пак стигнаха до гол. Меси центрира в наказателното поле на съперника, където Кристиан Ромеро с глава най-накрая матира Шобеир. Натискът на Аржентина се засили и в 84-ата южноамериканците изравниха. След центриране в наказателното поле, Лаутаро Мартинес върна една топка успоредно на голлинията и Меси с бомбен удар я прати в мрежата на съперника.

В третата минута на даденото от съдията продължение Аржентина организира бърза контраатака, при която Лаутаро Мартинес центрира в наказателното поле на Египет, където Енцо Фернандес с глава се разписа и оформи крайното 3:2 за световните шампиони.

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