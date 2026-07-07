Япония превръща летище в атракция, за да върне туристите (СНИМКИ)

Полуостров Ното отбелязва спад в броя на туристите след мощното земетресение с магнитуд 7,5, станало на Нова година преди две години и отнело живота на над 700 души. През февруари беше съобщено, че броят на посетителите, които нощуват в региона, остава малко над 30% от нивата преди земетресението. За да върне туристите летище получи нов облик и временно име, вдъхновено от вселената на Покемон. Във фоайето му беше поставен Пикачу, носещ се във въздуха върху балон с форма на самолет.

Пикачу в реален размер, облечен като пилот, се присъедини към официални представители за церемония по прерязване на лентата, с която местното летище официално получи временното име "Noto Satoyama Pokemon With You Airport" и посрещна посетители.

Над 100 персонажа от Pokemon са изложени на различни места в летището, включително върху стената във фоайето.

Името ще се използва в продължение на три години, съобщиха от фондацията "Pokemon With You".