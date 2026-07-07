Трудни времена за грандовете: Лионел Скалони разкри защо големите сили изпитват сериозни проблеми

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони смята, че Световното първенство в Северна Америка ясно показва колко силно е изравнено нивото в съвременния футбол и колко трудно традиционните фаворити успяват да наложат превъзходството си над останалите отбори. Световният шампион се подготвя за осминафиналния си сблъсък с Египет, който ще се изиграе тази вечер, след като премина през доста изпитания още в груповата фаза на турнира.

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Макар Аржентина да спечели и трите си срещи, представянето им далеч не беше безпроблемно. Най-сериозните трудности дойдоха срещу дебютанта Кабо Верде. В крайна сметка тимът на Скалони се наложи с 3:2, но успехът беше приет повече с облекчение, отколкото с еуфория.

„Това Световно първенство е много трудно за всички. Изглежда няма ясен фаворит“, коментира Скалони, цитиран от агенция "Ройтерс".

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„Няма състави, които да са категорични фаворити. Условията също са много различни от това, което бяхме виждали в предишни издания. Разбирам, че повечето футболисти са изиграли много мачове и затова може би нивото не е това, на което сме свикнали. Освен факта, че има четири или пет основни фаворита, тези тимове не показват футбола, който бихме очаквали преди турнира“, заяви още аржентинският селекционер.

„Спечелихме четирите си мача и мисля, че това е причина да бъдем доволни. Винаги има неща, които можем да подобрим, дори когато печелим. Световното първенство е трудно. Пътуването, жегата, игрищата, тревата... понякога топката не се движи добре. Има много фактори, които те затрудняват наистина да покажеш превъзходството си“, обясни още той.

„В мач, когато нещата не вървят по твоя начин или противникът ги прави трудни, тогава можеш да прибегнеш до хъс, до интензивност, до духа, който е в нашата ДНК. И това е нещо, което този отбор притежава. Можеш да играеш по-добре или по-зле, но когато не можеш да играеш добре, се нуждаеш от всичко това. В противен случай отпадаш. Убеден съм, че ако не бяхме прибегнали до характера си в последния мач, щяхме да отпаднем“, завърши Скалони.

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