Може ли Пеевски и Атанасова да се сдобият с обвинения заради Дубай? Говори Велислав Величков (ВИДЕО)

Може ли Делян Пеевски и Десислава Атанасова да се сдобият с обвинения заради пътуването, или пътуванията до Дубай? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори депутатът от гражданската квота на “Продължаваме промяната“ адв. Велислав Величков, един от създателите на инициативата “Правосъдие за всеки“. Той коментира какви би трябвало да са правните последици за депутат и конституционен съдия за получаване и недеклариране на подаръци в особено големи размери: “Образува се проверка, установява се, че не са декларирани и следва да се уведоми и Сметната палата, и прокуратурата. Предполагам и Националната агенция по приходите (НАП), дали има данни за извършено престъпление.“ Още: Законност или злоупотреба? Полетите на Пеевски и Атанасова разделиха експерти

Защо никой не го е направил?

“Защото това се разбра миналия петък. Официално досега не е излизал министър на вътрешните работи на трибуната на Народното събрание да изнесе едни факти, които твърди, че са достоверни, т. е. на тях трябва да им се има доверие до опровергаването им по съответния ред.“

Кои са личните данни?

Обаче ДПС отвръща на удара, сезирали са Интерпол, Европол и Европейската комисия за теч и използване на лични данни.

“Кои са личните данни? Чии са парите? А кой къде е летял, да припомним, че става въпрос за народен представител, председател на парламентарна група, извършил 271 полета, по 30 на година. И за конституционен съдия, който лети с този народен представител 3-4 месеца след като вече е избрана и работи като конституционен съдия. Още: Още: Могат ли да са подсъдими Пеевски и Атанасова за полетите до Дубай? Отговор от Емил Дечев

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Т. е. кое тук са личните данни? То е много удобно да кажем, че всеки, който иска да скрие нещо на публична длъжност, каквото и да обявиш за него, са лични данни. Но не е така. В закона пише кое са лични данни.

Има ли продължавано престъпление

Как работи тази система аз не знам, не съм работил в Министерството на вътрешните работи. Но дори да приемем, че тя се използва само в случай на тероризъм, за предотвратяване на извършване на престъпления и съмнения за пране на пари, ние не знаем има ли, или няма, трябва да се установи. А за да се установи, трябва да се провери. Още: Румен Миланов: Пътуванията на Делян Пеевски и Десислава Атанова показват косвени връзки в държавното управление За да се провери детайлно трябва да се разследва. Т. е. предотвратяване на извършване на престъпления. Ако се е извършило престъпление през това време с тези полети, не знаем какво точно е ставало и ако тези полети продължават, ние сме в условията на продължавано престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

И съответно МВР трябва да осигури да спре продължаваното престъпление. Т.е. най-напред трябва да се установи. И тук идва тежкият изпит за прокуратурата. Дали има достатъчно компетентност, но да имат и достатъчно воля, желание, да разследват обективно и безпристрастно. Защото прокуратурата в последните 12-13 години е известна като кутията на Пандора за Пеевски. Там всичко се затваря, никъде не излиза, или се спира, или се прекратява и златният ключ стои в главните прокурори.“ Още: ДПС сигнализира Европол и Интерпол заради разгласените данни за полетите на Пеевски

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